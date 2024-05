Ormai è questione di ore: manca poco alla finale di Amici 23, sabato sera, in diretta su Canale 5, scopriremo chi quest’anno vincerà il talent show di Maria De Filippi tra Holden, Petit, Marisol, Dustin, Mida e Sarah. Tuttavia, a creare mistero in queste ore sul web è la novità che riguarda la prossima edizione.

Il prof di Amici che potrebbe abbandonare il talent

Raimondo Todaro stando a quanto sta trapelando nelle ultime ore potrebbe non tornare a ricoprire il suo ruolo di insegnante. Già lo scorso anno si era parlato di un presunto addio del ballerino di latino americano, poi smentito dalla sua presenza, ma i dubbi sono tornati a galla e si fanno sempre più vivi in merito all’edizione di Amici 24.

Chi potrebbe sostituire Raimondo Todaro ad Amici 24?

Al suo posto sarebbe pronto un ex volto di ‘Ballando con le Stelle’ e naufrago a L’Isola dei famosi: Samuel Peron. Il ballerino potrebbe essere un profilo interessante per il talent show dopo essersi spostato dalla Rai a Mediaset per L’Isola dei Famosi, tale scelta potrebbe essere stato un indizio anche per il futuro.

La sfortuna di Raimondo Todaro ad Amici 23

Per il professore Todaro, anche a causa della sfortuna, ha perso quasi subito i suoi danzatori nella fase conclusiva del programma nell’edizione ancora in corso.