Il Collegio è pronto a riaprire le sue porte per una nuova edizione che si trasforma in versione vip. I professori saranno famosi e ci saranno anche degli allievi figli d’arte.

Il Collegio diventa vip: gli allievi figli d’arte

Il Collegio sta per riaprire le porte della sua scuola per far entrare nuovi allievi indisciplinati, tra cui diversi figli d’arte, con genitori molto conosciuti. Parliamo, per esempio, di Aurora Costantini, figlia di 17 anni di Matilde Brandi, e Carmelina Iannoni, di 15 anni, figlia di Carmen Di Pietro. Le novità, però, non sono finite perché ad accompagnare i ragazzi ci sarà la voce di Stefano De Martino. Sarà una nuova edizione davvero ricca di sorprese e ci saranno molti volti noti anche per quanto riguarda i professori, che terranno delle lezioni speciali per i collegiali.

Il Collegio diventa vip: i professori famosi

I professori che verranno arruolati per le lezioni speciali sono già conosciuti dal pubblico. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, che terrà la lezione di latino, l’attore Antonio Orefice, di Mare Fuori, che terrà la lezione di teatro, Leo Gassmann per la lezione di canto, Barbascura X con la lezione di fisica e Joe Bastianich per ripassare l’inglese. La nuova avventura sta per iniziare e i collegiali devono essere pronti per seguire le nuove regole.