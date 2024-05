Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, il tumore di Kate Middleton sarebbe stato causato dal papilloma virus umano (HPV). La diagnosi precoce è fondamentale nella cura del cancro cervicale.

Kate Middleton: il tumore “causato dal papilloma virus”

Stando a quanto si apprende dai media britannici, il cancro di Kate Middleton sarebbe stato causato dal papilloma virus umano (HPV). La notizia ha riacceso in Inghilterra un dibattito sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di questa malattia.

Kate Middleton ha un cancro cervicale

Se le indiscrezioni sul papilloma virus dovessero corrispondere a verità, Kate Middleton starebbe combattendo contro un cancro cervicale, una proliferazione di cellule che inizia nella cervice. Secondo l’organizzazione no-profit Mayo Clinic, diversi ceppi di papillomavirus umano sono responsabili della maggior parte dei casi di questo tipo di tumore. Generalmente, il cancro alla cervice prevede un intervento chirurgico, la chemioterapia e la radioterapia.

Come si trasmette il papilloma virus?

Il papilloma virus è un’infezione comune trasmessa attraverso il contatto sessuale. L’HPV può sopravvivere per anni in una piccola percentuale di persone, causando lo sviluppo di cellule tumorali nella cervice. E’ per questo che le donne dovrebbero sottoporsi periodicamente al pap test e, all’età di 11 anni, aderire alla campagna vaccinale. Tornando a Kate Middleton, la principessa non dovrebbe tornare ai suoi impegni istituzionali prima dell’autunno.