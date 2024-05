Finalmente arrivano indiscrezioni positive sulle condizioni di salute di Kate Middleton, dopo che da giorni si parlava delle enormi difficoltà che lei e William stavano affrontando non solo per la chemioterapia preventiva, ma anche per come trattare la malattia della principessa.

Le ultime dichiarazioni di William

Segnali di fiducia sulle condizioni della principessa dopo le parole del marito, erede al trono, William.

Tracy Smith, amministratrice del St Mary’s Community Hospital di Hugh Town, ha accolto William: al suo arrivo gli ha fatto visitare il piccolo centro medico e lei stessa ha raccontato:

«Ho chiesto a William di sua moglie Kate e lui mi ha risposto: “Sta bene, grazie“, e gli ho suggerito di venire in visita e di portare i bambini».

«Sta andando bene», ha detto quindi, il principe William rispondendo ad alcuni sudditi che gli chiedevano notizie su Kate Middleton e rivolgevano auguri a margine di un incontro pubblico nella seconda e ultima giornata di una visita in Cornovaglia.

La prima visita ufficiale di William fuori Londra

William, nella visita di oggi su una delle isole del piccolo arcipelago delle Scilly, ha cercato di mostrarsi rilassato e sorridente. Inoltre, stando ad una fonte che collabora con la coppia:

«William si rifiuta di considerare gli scenari peggiori e resta positivo nei confronti di Kate e dei bambini. È convinto che le cose miglioreranno, e lui si impegnerà a farla guarire».

La lettera dell’infermiera per la principessa Kate e Re Carlo

Una capo-infermiera dell’ospedale, Lynda McHale, ha affidato a William una lettera, scritta dalla propria nipotina, con auguri di pronta guarigione destinati sia a Kate che a Re Carlo III.