William lontano da casa per impegni pubblici: per la prima volta lascia Kate ...

Dopo la terribile diagnosi di cancro a Kate Middleton, tutti si sono stretti alla principessa del Galles. A partire dal marito William, che solo adesso sta tornando agli impegni pubblici e a breve si allontanerà da casa per un periodo piuttosto lungo.

La diagnosi di Kate Middleton e la decisione di William

Per stare vicino alla famiglia, William si è preso una pausa dagli impegni pubblici. L’erede al trono della Royal Family ha dovuto fare i conti con due terribili diagnosi di cancro, arrivate nel giro di poco tempo sia al padre che alla consorte.

Lei coraggiosamente ha annunciato la patologia tramite un video, sottolineando come William sia una colonna portante della sua vita e come le sia di supporto in questo momento difficile. E in effetti il principe è stato sempre al suo fianco, solo adesso si vocifera che stia tornando a pieno agli impegni pubblici.

Di recente ha ricominciato ad apparire, adesso lo attende un lungo viaggio.

William si allontana da casa per la prima volta dopo la diagnosi a Kate Middleton

Stando a quanto trapela dai tabloid inglesi, sembra che il principe debba allontanarsi per un periodo abbastanza lungo e raggiungere alcune zone un po’ più remote del Regno.

Si tratta del primo viaggio importante dopo la scoperta della malattia della moglie. Alcuni vedono in questo, un indizio sul fatto che la principessa è in via di guarigione. Oppure ci sono altre motivazioni dietro questa decisione?