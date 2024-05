Un Re Carlo in splendida forma e di ottimo umore ha preso parte al secondo Garden Party di Buckingham Palace. L’evento ha accolto 4.000 invitati per il tè, tra cui molte celebrità.

Re Carlo scherza con la soubrette

Divertente il siparietto, poi diventato virale, tra il re e Maya Jama, giovane presentatrice del reality show Love Island. Maya si è avvicinata al sovrano e si è scusata per aver infranto il protocollo toccandogli un braccio durante un incontro avvenuto anni prima. Successivamente, Maya gli ha spiegato il programma che conduce, ma dalla faccia confusa di Carlo si è capito chiaramente che non ne aveva mai sentito parlare, il che ha suscitato una risatina.

Con chi ha chiacchierato Camilla?

Secondo il giornalista Robert Hardman del Daily Mail, presente alla festa, la regina Camilla ha conversato amabilmente con la modella Rosie Huntington-Whiteley, complimentandosi per la sua linea di lingerie disegnata per la catena di supermercati Marks & Spencer, molto amata dalla middle class britannica.

Re Carlo è tornato al lavoro

Recentemente, Re Carlo è tornato al lavoro con grande energia. Forse troppa, secondo alcuni. La sua agenda è fitta di impegni, spesso con più appuntamenti in una sola giornata e lunghe ore in piedi. Il sovrano è determinato a lavorare di più, ma i medici lo vorrebbero più cauto. C’è il rischio che si stanchi troppo e si indebolisca. Non dimentichiamo che Carlo sta ancora seguendo le cure anticancro e non è ancora completamente guarito dalla malattia.