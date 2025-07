Un vasto incendio boschivo sta mettendo in grave pericolo l’isola di Creta, una delle mete turistiche più amate della Grecia. Le fiamme, divampate nell’area orientale dell’isola, si stanno rapidamente espandendo verso sud, costringendo all’evacuazione numerosi turisti e residenti. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza per contenere il rogo e mettere in sicurezza le popolazioni colpite, mentre la situazione resta critica e sotto stretto monitoraggio.

Grecia, incendio fuori controllo sull’isola di Creta

Le operazioni di soccorso coinvolgono 155 vigili del fuoco con 38 mezzi, supportati da due aerei antincendio. L’incendio, scoppiato nella zona di Ierapetra, nell’area agroforestale di Ahlia, continua a diffondersi senza controllo, mentre le autorità hanno diramato un appello urgente per l’evacuazione di residenti e turisti.

Nel villaggio di Agia Fotia, diverse abitazioni e immobili ad uso turistico sono stati distrutti e l’area è attualmente priva di corrente elettrica.

I vigili del fuoco stanno conducendo un’importante operazione di spegnimento con mezzi terrestri e aerei, supportati da rinforzi arrivati da Atene. Nonostante l’aumento delle forze sul campo, il lavoro è reso difficile dal vento forte e dal terreno impervio.

Grecia, incendio fuori controllo sull’isola di Creta: turisti e residenti in fuga

Un vasto incendio è scoppiato in un’area boschiva lungo la costa sudorientale di Creta, in Grecia. Venti forti hanno alimentato le fiamme, che si sono rapidamente propagate verso sud. Le autorità hanno organizzato evacuazioni di massa coinvolgendo hotel, appartamenti turistici e abitazioni nel comune di Ferma. Finora, circa 1.500 persone sono state sfollate dalle zone residenziali e turistiche e trasferite a Ierapetra, con circa 200 ospitati nel palazzetto dello sport locale.

Secondo i vigili del fuoco, il fronte dell’incendio si estende per almeno sei chilometri, complicando le operazioni di spegnimento. Una densa coltre di fumo avvolge un’ampia area, riducendo la visibilità quasi a zero in alcuni punti. Il fumo ha raggiunto la spiaggia di Makry Gialos, a 10 chilometri da Achlia, nella prefettura di Lasithi.

La polizia ha chiuso la strada principale vicino ad Agia Fotia, invitando residenti e turisti a evitare spostamenti non necessari a causa della scarsa qualità dell’aria, delle alte temperature e della caduta di cenere. Almeno quattro anziani sono stati ricoverati per problemi respiratori legati all’inalazione di fumo. In via precauzionale, le autorità sanitarie hanno messo in allerta tutti gli ospedali dell’isola.