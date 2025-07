In Francia arrestato un 18enne legato agli “incel”, indagato per un presunto piano di attentati contro le donne.

Negli ultimi anni, il fenomeno degli “incel” ha suscitato crescente preoccupazione a livello globale. Si tratta di un movimento composto principalmente da giovani uomini che, frustrati dalla mancanza di relazioni sentimentali e sessuali, sviluppano spesso ideologie misogine e violente. Recenti casi, come l’arresto di un diciottenne in Francia, evidenziano come queste frustrazioni possano tradursi in piani per attentati terroristici contro le donne, mettendo in luce la necessità di un monitoraggio attento e di strategie preventive efficaci.

Allarme Incel in Francia: arresti e attenzione nelle scuole

Sull’onda della crescente popolarità della serie Netflix Adolescence — che racconta la storia di un giovane studente britannico coinvolto in una forma estrema di ideologia incel — il ministro dell’Istruzione francese ha annunciato lo scorso mese l’intenzione di trasmettere la serie nelle scuole superiori del Paese, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul fenomeno.

Francia, arrestato giovane Incel armato: pianificava un attentato

Un diciottenne francese, Timothy G., che si identifica come membro del movimento misogino degli “incel”, è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato un attentato terroristico contro le donne, secondo fonti vicine al caso riportate dall’Afp. Il giovane, descritto come timido e non aggressivo, è stato fermato armato di due coltelli nei pressi di un liceo nella regione di Saint-Étienne e successivamente arrestato a Parigi.

La Procura nazionale antiterrorismo francese lo accusa di associazione per delinquere a scopo terroristico. La sua avvocata ha sottolineato come Timothy sia un adolescente sofferente, non un combattente deciso all’azione, mentre emerge che avrebbe passato molto tempo a guardare video maschilisti su TikTok.