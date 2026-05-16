Carfagna replica alla polemica su La Russa: una strumentalizzazione

SALERNO, 16 MAG – In un intervento durante un appuntamento elettorale a Salerno la segretaria di Noi Moderati, Mara Carfagna, ha contestato con fermezza le reazioni suscitate dalle parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Secondo Carfagna, la frase pronunciata in apertura di un convegno organizzato a Palazzo Giustiniani sarebbe stata ripresa e amplificata in modo strumentale dalla sinistra, che avrebbe attribuito intenzioni diverse da quelle effettive.

La leader ha definito la questione ormai trasformata in qualcosa di quasi ridicolo, invitando a non soffermarsi su un episodio che a suo avviso non merita esagerazioni.

Il contesto dell episodio

L episodio è avvenuto durante un incontro a Palazzo Giustiniani che vedeva tra i partecipanti anche Maria Stella Gelmini, e al quale il presidente del Senato aveva partecipato brevemente.

La versione più diffusa racconta che, dovendo lasciare l appuntamento prima della conclusione, La Russa abbia fatto una battuta riferendosi alla presenza delle due esponenti, frutto di un commento informale. Carfagna ha spiegato che quel commento non andrebbe sovraccaricato di significati politici o culturali diversi da quelli intenzionati dal presidente, sottolineando come la ricostruzione sia stata influenzata da una lettura politica della vicenda.

La reazione di Carfagna

Interpellata negli interventi pubblici a Salerno, Mara Carfagna ha sottolineato il suo lungo impegno per i diritti delle donne e per la loro dignità, ricordando che tali battaglie non sono elementi negoziabili né materia di lezioni da parte di terzi. Ha respinto l idea che un episodio isolato possa intaccare quel percorso, definendo le critiche come una montatura che serve solo a sollevare un caso mediatico. La sua posizione cerca quindi di ricondurre il dibattito su un piano fattuale, lontano da polemiche emotive.

Perché la vicenda ha scatenato discussioni

La reazione pubblica è stata alimentata dalla natura informale della battuta e dal ruolo istituzionale del suo autore. Quando parole dette a braccio coinvolgono rappresentanti di rilievo, è comune che vengano analizzate alla ricerca di intenti o offese. Secondo Carfagna, però, la trasformazione di un commento in una polemica nazionale riflette più la dinamica politica di contrapposizione che un reale problema di contenuto. Ha invitato a distinguere tra un episodio di tono informale e una vera e propria violazione dei valori che lei stessa difende.

La dimensione politica della strumentalizzazione

Nel suo intervento, Carfagna ha puntualizzato che la lettura fatta dalla sinistra appare motivata da una necessità di contestazione politica piuttosto che da una ricostruzione obiettiva dei fatti. Con questo termine si è riferita al ricorso a interpretazioni amplificate e all attribuzione di intenti che, a suo dire, non corrispondono alla realtà. Ha quindi rimarcato la differenza tra critica politica legittima e strumentalizzazione di frasi decontestualizzate per guadagnare visibilità mediatica.

Una replica che guarda avanti

Concludendo il suo intervento, Carfagna ha ribadito il suo percorso personale e politico, affermando di non essere disponibile a ricevere lezioni su diritti e dignità femminile da chi ritiene opportuno sollevare polemiche su commenti occasionali. Ha invitato a concentrare l attenzione su temi concreti e sulle azioni per tutelare le donne, piuttosto che su battute occasionali. La sua replica cerca di stemperare la tensione riportando il tema su priorità programmatiche e impegni pratici.

Il messaggio finale

Il messaggio finale di Mara Carfagna è quindi di ridimensionamento della polemica: ciò che per alcuni è motivo di scandalo per altri è un episodio isolato che non cambia il quadro politico né il suo impegno per le istanze femminili. Ha chiuso confermando la determinazione a proseguire nel lavoro politico senza farsi distrarre da questioni che definisce inessenziali, e auspicando un dibattito più focalizzato sui contenuti che sugli echi mediatici.