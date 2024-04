Un’ex naufraga molto amata, Francesca Cipriani, si è candidata per tornare nel reality con suo marito. Lo ha dichiarato durante un’intervista nella trasmissione di Caterina Balivo.

Isola dei Famosi, ex naufraga si candida: “Ci vorrei tornare con mio marito”

In un’intervista a La Volta Buona, trasmissione di Caterina Balivo, Francesca Cipriani, ex naufraga ed ex concorrente del GF Vip, ha rivelato di voler tornare in Honduras. L’ex vippona ha parlato delle sue esperienze nei reality show, confermando di voler tornare sull’isola.

“A L’Isola ho dimostrato chi sono davvero. Se sono la regina dei reality? Forse. Come mai mi sono affidata così tanto a questo tipo di programmi? Perché sono le trasmissioni di ultima generazione. A me piaceva tantissimo il varietà, ma è stato accantonato come genere in questi anni. A me piacerebbe cantare e recitare, ho anche studiato molto. Poi avrei voluto fare delle sit com, ma in questo periodo storico non ce ne sono in televisione. Se sono finiti? No, ne manca qualcuno e potrei tornare in posti dove sono già stata. Vorrei fare Pechino Express in coppia con mio marito. Poi rifarei L’Isola dei Famosi in coppia con lui, partirei per l’Honduras. Insieme siamo un po’ Sandra e Raimondo, siamo simpatici e facciamo ridere” ha dichiarato Francesca Cipriani.

Francesca Cipriani: “Ho iniziato a lavorare in tv da piccola”

“In realtà io ho iniziato a lavorare in tv da piccola. Conducevo un piccolo tg regionale a Sulmona, era un tg serio a 360 gradi che trattava di cronaca, meteo e attualità. Adesso ho perso di credibilità, ma ho condotto davvero quel telegiornale. Ero più o meno come adesso, ma con un abbigliamento un po’ meno appariscente” ha dichiarato Francesca Cipriani, aggiungendo che ogni posto e ogni luogo richiede un look diverso e ora lei potrebbe fare un tg satirico.