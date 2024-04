Ospite di Belve, Francesca Cipriani ha svelato quanti soldi ha speso per la chirurgia plastica. L’ex Vippona ha anche spiegato il motivo per cui ha voluto sottoporsi a numerose operazioni estetiche.

Francesca Cipriani: quanti soldi ha speso per la chirurgia plastica?

Francesca Cipriani è stata ospite di Belve e si è raccontata a ruota libera. Tra i tanti argomenti affrontati c’è stata la chirurgia estetica, di cui l’ex Pupa ha abusato. Ha ammesso che la sua famiglia, sua madre in particolare, ha sofferto molto per questo suo voler cambiare a tutti i costi alcune parti del suo corpo. Ma quanti soldi ha speso per le operazioni estetiche?

Francesca Cipriani: la cifra folle spesa per la chirurgia

La Cipriani ha ammesso che ha speso quasi 200 mila euro per la chirurgia estetica. Tanti interventi, uno dei quali non è andato come sperava. Francesca ha raccontato:

“La prima operazione ai glutei non è andata bene, una protesi stava uscendo fuori dalla natica. Mi hanno dovuto mettere duecento punti per ricostruire la fascia muscolare. Mia mamma ha sofferto tanto per tutti gli interventi chirurgici che ho affrontato. Mi sono buttata sulla chirurgia per risolvere i miei problemi, ma non lo è per nessuno”.

Francesca Cipriani: perché ha abusato della chirurgia?

Oltre a svelare quanti soldi ha speso per la chirurgia plastica, Francesca Cipriani ci ha tenuto a spiegare perché ha voluto cambiare parte del suo corpo. Ha dichiarato: