Fedez, festa alternativa con amici: addenta una costata in modo "delicatissimo"

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez si sta godendo la vita. Tra viaggi in America e nuovi progetti, il rapper non rinuncia neanche alle feste con gli amici. Negli ultimi giorni ha partecipato ad un party alternativo, “delicatissimo”.

Fedez: festa alternativa con gli amici

Da quando si sono lasciati, Fedez e Chiara Ferragni non rinunciano più a nulla. Entrambi si divertono alla grande, ovviamente con i rispettivi amici. Mentre l’imprenditrice è in America con le sue “girls”, Federico Lucia è rimasto in Italia con i figli Leone e Vittoria. Durante il giorno fa il papà amorevole, mentre la sera si concede qualche festa alternativa.

Fedez, festa alternativa con amici: la foto diverte i fan

L’ultima festa a cui ha partecipato Fedez è andata in scena in un locale di Milano. Mentre gli amici si divertivano sulla pista da ballo, però, Federico ha preferito divertirsi in modo alternativo. Il rapper è stato immortalato mentre addenta un enorme pezzo di carne.

Fedez “delicatissimo” e alternativo

Musica alta e stanza con luci rosse soffuse. Fedez, invece che ballare, preferisce gustarsi un bel piatto di carne. Il rapper stringe l’osso e strappa la polpa con i denti. A didascalia della foto che lo immortala durante il succulento banchetto, ovviamente condivisa sui social, Federico ha scritto: “Delicatissimo“.