Re Carlo III sarà presente alla commemorazione dell’80esimo anniversario del D-Day, sbarco degli alleati in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale.

D-Day in Francia: Re Carlo sarà presente alla commemorazione

Secondo quanto reso noto Buckingham Palace, Re Carlo III parteciperà alla commemorazione dell’80esimo anniversario del D-Day, sbarco degli alleati in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale, che si terrà il 6 giugno. Sarà il primo viaggio all’estero dopo la diagnosi di cancro e la recente ripresa dell’attività pubblica.

Gli impegni di Re Carlo III

Buckingham Palace ha spiegato che gli altri impegni, come il Royal Ascot e Trooping the Colour previsti per giugno, saranno soggetti al parere dei medici. I dottori sembrano essere “ottimisti sul fatto che la guarigione del re continuerà“. Uno dei prossimi impegni previsti per Re Carlo è la visita di stato dell’imperatore Naruhito e dell’imperatrice Masako del Giappone.