Re Carlo ha svolto per la prima volta dopo mesi un importante compito reale

Re Carlo ha ripreso uno dei suoi incarichi più importanti, presiedendo una cerimonia di investitura al Castello di Windsor.

Nuovo impegno pubblico per Re Carlo dalla diagnosi di cancro

Oggi, martedì 14 maggio, il sovrano ha consegnato delle onorificenze a più di 50 personalità illustri, in quello che è stato definito il suo più grande impegno dalla diagnosi di cancro. Re Carlo ha ripreso le sue funzioni pubbliche il 30 aprile, dopo l’annuncio di Buckingham Palace sulla sua salute, ma ha trascorso i mesi successivi lavorando dietro le quinte e ospitando piccole udienze.

Consegnate le onorificenze

Durante la cerimonia di investitura, Re Carlo III ha nominato l’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano in occasione dell’incoronazione nel maggio 2023. In qualità di vescovo più anziano della Chiesa d’Inghilterra, Welby ha guidato la scorsa primavera la cerimonia nell’Abbazia di Westminster in cui il Re e la Regina sono stati simbolicamente incoronati. Tra gli altri insigniti c’erano il Decano di Westminster Dr. David Hoyle, la scrittrice di bestseller Dame Jilly Cooper e la vice segretaria privata della Regina Camilla, Belinda Kim.

Come si è svolta la cerimonia

Le investiture premiano i risultati eccezionali, il coraggio personale o i servizi resi al Regno Unito. Questo genere di cerimonie si tiene durante tutto l’anno per celebrare coloro che sono stati nominati nella New Year Honours List o nella Birthday Honours List del sovrano. La consegna delle onorificenze è solitamente ospitata nella Sala del Trono di Buckingham Palace o nella Grand Reception Room del Castello di Windsor, alla presenza dei membri della famiglia reale. L’ultima investitura di Re Carlo risale al dicembre 2023, mentre nei mesi successivi è stato sostituito dalla Principessa Anna e dal Principe William.