In questi giorni si è parlato di un possibile riavvicinamento tra il principe Harry e il resto della Royal Family, ma sembrerebbe non essere così.

Re Carlo e la decisione sul titolo di Colonnello dell’Army Air Corps

Nelle ultime ore Re Carlo ha compiuto un gesto che non sarà apprezzato dal secondogenito Harry: il sovrano ha deciso di conferire a William il titolo di Colonnello dell’Army Air Corps.

Un titolo che, secondo la linea di successione reale, sarebbe spettato ad Harry, in quanto il secondogenito del sovrano aveva servito durante la sua seconda missione in Afghanistan come pilota di elicotteri da guerra Apache.

La scelta di Re Carlo aumenta il distacco con Harry

La scelta di Carlo è stata interpretata dai media britannici come un ulteriore segnale di distacco da Harry, già accentuatosi con la sua decisione di abbandonare i doveri reali e trasferirsi negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle nel 2020.

Harry a Londra per gli Invictus Games

Proprio ieri, un portavoce di Harry aveva fatto sapere che il principe, rientrato a Londra per partecipare alla messa organizzata per celebrare i 10 anni degli Invictus Games, non avrebbe potuto incontrare il sovrano a causa dei molti impegni del re.