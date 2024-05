10mila persone sono state costrette ad abbandonare le loro case nella regione nord-orientale di Kharkiv, dopo l’attacco di terra lanciato dalle forze russe il 10 maggio.

La notizia dell’evacuazione è stata data dal governatore Oleg Synegubov. “L’assalto potrebbe essere solo la prima ondata di un’offensiva più ampia” ha dichiarato all’AFP il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Mosca ha colpito diversi insediamenti, tra cui Vovchansk, a soli cinque chilometri dal confine. A Kharkiv, dove sono ancora in corso pesanti combattimenti, sono rimaste circa 100 persone.

L’avanzata russa

Le forze russe hanno conquistato 278 chilometri quadrati tra il 9 e il 15 maggio. Si tratta del territorio più ampio mai raggiunto dalla fine del 2022, secondo i calcoli dell’AFP basati sui dati dell’Institute for the Study of War (ISW). Durante la sua visita a Pechino, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l’offensiva su Kharkiv era una risposta ai bombardamenti ucraini sulle regioni russe di confine. Il capo del Cremlino ha però specificato: “Vogliamo creare una zona cuscinetto, non conquistare la città“.

Le parole di Zelensky

L’offensiva russa “potrebbe consistere in diverse ondate” ha spiegato il leader ucraino ai giornalisti. Il presidente ha minimizzato i guadagni di Mosca nell’offensiva, ma ha tuttavia fatto un’importante presa di coscienza: “Dobbiamo essere vigili e capire che stanno andando più a fondo nel nostro territorio. Non viceversa. E questo è ancora il loro vantaggio“. Intanto l’esercito di Kiev deve fare i conti anche con la carenza di munizioni e rifornimenti. “Ci servono 120-130 jet moderni” l’appello del presidente Zelensky. In questo contesto anche l’ipotesi di una tregua olimpica, proposta da Macron e ribadita durante l’incontro tra Putin e Xi Jinping, non sembra una strada percorribile.