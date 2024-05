Durante la sua visita in Cina, il presidente russo Putin ha discusso con Xi Jinping di una possibile tregua nella guerra in Ucraina

L’incontro a Pechino tra il presidente cinese Xi Jinping e l’omologo russo Vladimir Putin non ha lasciato dubbi su quanto i due leader siano allineati nella loro percezione del mondo.

Colloqui tra Putin e Xi Jinping: possibile tregua olimpica

In un’ampia dichiarazione congiunta, che delinea la loro visione comune su questioni che vanno da Taiwan alla guerra a Gaza, Xi e Putin hanno proclamato: “Le relazioni russo-cinesi resistono alla prova dei rapidi cambiamenti del mondo, dimostrando forza e stabilità, e stanno vivendo il periodo migliore della loro storia“. Il capo del Cremlino ha spiegato che tra i temi trattati c’è stata anche la possibilità di sospendere i combattimenti in Ucraina, in occasione delle Olimpiadi di Parigi. “Xi Jinping me ne ha parlato, abbiamo discusso della questione” ha dichiarato Putin, citato dall’agenzia di stampa TASS.

La posizione di Mosca

Rispondendo alla domanda di un giornalista in merito alla possibilità di osservare una tregua olimpica, il leader russo ha sottolineato che i principi su cui si basa “sono molto corretti“, in quanto “nel corso dei secoli sono stati sviluppati dalla comunità mondiale“. Ha tuttavia redarguito l’Occidente, affermando che “I funzionari sportivi stranieri oggi stanno politicizzando lo sport e violando loro stessi la Carta olimpica, in Occidente violano i principi dell’olimpismo, ma chiedono il rispetto da parte della Federazione Russa, quindi non andremo lontano“.

La risposta di Kiev

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky non si è mostrato troppo incline a credere alla proposta di una possibile sospensione dei combattimenti. “Abbiamo già avuto un cessate il fuoco, ma con questo nemico non funziona molto bene” ha affermato, come riportato dal giornale online Ukrainska Pravda, aggiungendo “Chi registrerà che durante il cessate il fuoco le loro forze non si avvicineranno a noi? Un cessate il fuoco non impedisce ai mezzi militari di avvicinarsi e poi lanciare un’offensiva. A me sembra una storia morta“.