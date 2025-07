Due forti di scosse di terremoto in Indonesia e Spagna. Non si sono rivelati in entrambi gli eventi vittime o danni.

Un inizio settimana preoccupante in Indonesia e nella Spagna meridionale dato che oggi 14 luglio in questi due luoghi sono state avvertite pesanti scosse di terremoto che non hanno portato a danni o vittime ma hanno comunque creato panico e paura nelle persone che vivono in quelle località.

Indonesia colpita da una magnitudo di 6.7

Il primo terremoto è avvenuto in Indonesia, nella località ad ovest di Tual in una profondità tra i 65 e gli 80 km come riporta il sito Leggo.it tramite i dati dell’istituto geologico statunitense che ha monitorato il sisma.

Inizialmente non si avevano notizie rispetto alla magnitudo ma successivamente sono arrivati i dati, fortunatamente scongiurato il rischio tsunami e onde anomale da parte del Centro di allerta tsunami nel Pacifico.

Sud della Spagna colpito da terremoto questa mattina

Una seconda scossa di terremoto è stata avvertita alle 07:13 di questa mattina nella provincia di Almeria, nel sud della Spagna con una magnitudo di 5.5.

L’epicentro del sisma è avvenuto a 2km di profondità ed è stata avvertita a Gibilterra, in Marocco ed in Algeria. Come per il terremoto in Indonesia non sono stati rilevati danni o vittime.

La zona colpita è altamente sismica perché si trova al confine tra la placca tettonica africana e quella euroasiatica. Le autorità hanno avvisato i cittadini di stare in allerta perché possono verificarsi ulteriori episodi nelle prossime ore.