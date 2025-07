Drammatico incendio a Saint-Tropez: uno yacht di lusso prende fuoco nel porto. Turisti in fuga, fumo visibile a chilometri. Le autorità indagano sulle possibili cause.

Momenti di panico nella serata di ieri a Saint–Tropez, dove un violento incendio ha distrutto il Sea Lady II, lussuoso superyacht britannico da 80 milioni di sterline.

Un incendio rompe il silenzio dorato di Saint-Tropez

L’imbarcazione, lunga 42 metri e noleggiata a cifre da capogiro, era ormeggiata nel cuore del porto quando ha preso fuoco poco dopo le 20.

Le cause del rogo, al momento, restano sconosciute.

Le fiamme si sono propagate rapidamente portando presto all’incendio, partendo dalla prua e coinvolgendo i ponti inferiori. Due membri dell’equipaggio, di 24 e 35 anni, sono stati tratti in salvo e trasportati in ospedale per sintomi da inalazione di fumo. Le operazioni di spegnimento, rese complicate dall’intensità del calore e dalla posizione dell’imbarcazione, si sono protratte fino a mezzanotte.

Le barche vicine sono state allontanate per precauzione, mentre i vigili del fuoco del Var hanno installato barriere anti-inquinamento per evitare danni ambientali. “La situazione era critica”, ha dichiarato un portavoce dei soccorsi di Saint-Tropez. Il timore era che lo yacht potesse affondare.

Sain-Tropez, fiamme sul porto: il mistero dietro l’incendio dello yacht

La scena si è consumata davanti a centinaia di turisti. Molti hanno filmato il rogo con i cellulari, increduli. L’incendio è divampato in uno dei punti più esclusivi della località, proprio davanti all’ufficio turistico. Una cornice di lusso trasformata in teatro d’emergenza.

Le autorità francesi hanno aperto un’inchiesta. Al momento non si conoscono né l’identità né la posizione del proprietario dell’imbarcazione, che non risulta presente al momento dell’incendio.

Il Sea Lady II fu costruito nel 1986 nei cantieri Souter ed era stato completamente rinnovato nel 2023. Bandiera maltese. Offriva cinque cabine di lusso e ospitava fino a dieci passeggeri, con un equipaggio di otto persone.

Saint-Tropez, è risaputo è da sempre meta di miliardari e celebrità. Ora si ritrova così al centro delle cronache per un episodio che solleva qualche interrogativo se non una qualche preoccupazione. Le immagini dell’incendio stanno facendo il giro del mondo, riportando l’attenzione su sicurezza, manutenzione e controlli nel settore del lusso nautico.