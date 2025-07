Tutto sembrava perfetto: l’eleganza, la storia, i sorrisi ben calibrati. Ma poi è arrivato quel gesto. Un momento rapido, spontaneo. Inaspettato. E l’equilibrio, per un istante, si è inclinato.

La famiglia reale riceve Macron tra tiara e menù in francese

Il Castello di Windsor ha riaperto le sue sale più maestose per accogliere il presidente Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte.

Una cena di gala sontuosa, come da manuale monarchico, nella St. George’s Hall. Argenteria d’epoca, porcellane reali, fiaccole accese e sguardi impeccabili. E sì, quel dress code che non si tocca: white tie per gli uomini, tiara obbligatoria per le signore della famiglia reale.

Kate Middleton, attesissima e confermata solo all’ultimo, ha illuminato la serata con un abito rosso e la tiara appartenuta a Lady Diana. Sul petto, i nastri dell’Ordine della Famiglia Reale. Il motivo del cambio sede? Buckingham Palace è in ristrutturazione, e Windsor – che non ospitava una cena simile dal 2014 – ha preso il suo posto. I menù, naturalmente, scritti in francese. Perché qui la forma è sostanza. Anche se tutto dura una notte sola, i preparativi iniziano settimane prima. E ogni gesto è studiato al millimetro. O quasi.

Quando William corregge Carlo pubblicamente: un gesto affettuoso

È successo in un attimo. Re Carlo III stava parlando, solenne, quando suo figlio – l’erede – si è avvicinato e lo ha interrotto. Un dettaglio. Una frase mal pronunciata, forse. Ma William corregge Carlo. Pubblicamente. Con tono deciso, ma non ostile. Quasi affettuoso, ma anche netto. La sala è rimasta in silenzio per un secondo di troppo. Poi si è andati avanti, come se nulla fosse.

Eppure, quel piccolo gesto ha raccontato molto. Ha infranto la compostezza di rito, regalando un frammento raro e umano del rapporto tra un padre che è anche re, e un figlio che sarà. C’è chi ci ha visto ironia, chi tensione. La verità? Forse entrambe. Ma quel momento, ripreso da mille angolazioni, è già storia. O almeno gossip. E forse anche qualcosa di più.