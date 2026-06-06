Medicina territoriale: il ministro della Salute parla delle Case di comunità

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha affrontato il tema delle Case di comunità durante un intervento alla Festa dell’Innovazione a Veneziaorganizzata dal quotidiano Il Foglio. Il ministro ha espresso la sua convinzione che si troverà una quadra su questa importante riforma del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Le Case di comunità rappresentano un pilastro fondamentale per la medicina territorialeoffrendo servizi di assistenza primaria, ambulatori specialistici e supporto sociale.

L’obiettivo è ridurre il ricorso improprio al pronto soccorso per problemi non urgenti, migliorando l’efficienza del sistema sanitario.

La visione del ministro Schillaci

Schillaci ha sottolineato che la riforma delle Case di comunità è una rivoluzione necessaria per modernizzare il SSN. Va trovata nell’interesse dei cittadini, io difendo la salute pubblica e l’interesse dei cittadini e in particolare quello delle persone più deboli e fragili ha dichiarato il ministro.

Ha inoltre ribadito che nessuno si tirerà indietro una volta compresa l’importanza di dotare il sistema sanitario di una visione più moderna.

Le sfide della riforma

Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano La Stataleha evidenziato i rischi di una riforma realizzata solo a metà.

Il vero rischio per il Servizio Sanitario Nazionale non è fermare la riforma della medicina territoriale, ma realizzarla solo a metà ha affermato Pregliasco. Senza personale, risorse e una guida politica chiara, le nuove strutture potrebbero non garantire i servizi attesi dai cittadini.

Pregliasco ha anche sottolineato la necessità di un piano concreto per colmare la carenza di medici, infermieri e operatori sanitari. Le misure adottate finora si sono dimostrate insufficienti ha dichiarato, aggiungendo che il confronto sul modello contrattuale dei medici di medicina generale non deve oscurare le vere priorità: continuità assistenziale, presa in carico dei pazienti cronici e servizi più vicini ai cittadini.

Le criticità emerse

Le tensioni emerse confermano una criticità evidente: il Governo non ha ancora espresso una linea univoca su una questione centrale per il futuro del SSN. Pregliasco ha spiegato che senza scelte coerenti e tempi certi, gli obiettivi delle Case di comunità rischiano di restare sulla carta. Una riforma efficace richiede decisioni rapide, responsabilità condivise e una direzione politica coerente ha concluso.

In sintesi, la riforma delle Case di comunità rappresenta una sfida complessa ma necessaria per modernizzare il sistema sanitario italiano. Le dichiarazioni del ministro Schillaci e le analisi di esperti come Pregliasco evidenziano l’importanza di trovare una soluzione condivisa per garantire servizi sanitari efficaci e accessibili a tutti i cittadini.