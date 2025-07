Aveva 43 anni Bun Hay Mean, il comico francese trovato morto ai piedi di un edificio a Parigi oggi, 10 luglio 2025. Mean sarebbe caduto dall’ottavo piano di un palazzo.

Francia, morto il comico Bun Hay Mean: è caduto dall’ottavo piano di un palazzo

Bun Hay Mean è morto. Il comico francese, 43 anni, è caduto dall’ottavo piano di un palazzo a Parigi.

A scriverlo è Le Monde, dopo averlo appreso dalla Procura della capitale della Francia. Al momento è stata aperta un’inchiesta per accertare le cause della morte del comico, queste le parole del suo produttore, Philippe Delmas: “è con grande tristezza che dobbiamo annunciare la tragica scomparsa del nostro amico, del nostro immenso artista, Bun Hay Mean. Secondo gli elementi in nostro possesso, è stato poco prima della partenza, mentre cercava di recuperare il suo telefono caduto nella grondaia del balcone, che Ben è scivolato facendo una caduta di diversi piani.“

Francia, chi era il comico Bun Hay Mean

Bun Hay Mean era nato in Francia nel 1981, da padre cinese e madre cambogiana. Era soprannominato il “Cinese buffo” sin dagli inizi della sua carriera. Recentemente era approdato al cinema con “Asterix e Obelix – L’Impero di Mezzo”, e settembre avrebbe dovuto partire il suo terzo spettacolo, “Kill Bun“. Recentemente la produzione aveva fatto sapere che si trovava in uno stato di sofferenza e che aveva bisogno di riposo.