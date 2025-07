Un violento incendio è scoppiato a Les Pennes-Mirabeau e sta minacciando la città di Marsiglia, la seconda città più grande della Francia. L’aeroporto è stato chiuso, stop anche ai treni. I cittadini sono invitati a rimanere chiusi in casa e a non aprire porte e finestre.

Incendio alle porte di Marsiglia: chiuso l’aeroporto

Oggi, a Les Pennes-Mirabeau, è scoppiato un maxi incendio che ha raggiunto anche la città di Marsiglia.

Fino a ora sono già bruciati 7km quadrati e per cercare di domare le fiamme al lavoro circa 500 vigili del fuoco. Nonostante le fiamme non siano ancora state spente del tutto, il prefetto della Bouches-du-Rhone, Georges Francois Leclerc, ha fato sapere che la situazione è sotto controllo. L’aeroporto è stato chiuso, e stop anche ai treni. L’ospedale cittadino è inoltre rimasto senza elettricità. Al momento non si registrano vittime.

Incendio alle porte di Marsiglia: “Non aprite porte e finestre”

Come abbiamo visto, un vasto incendio è scoppiato nella città di Les Pennes-Mirabeau, arrivando fino alla città di Marsiglia. Il fumo sta diventando inoltre un problema per i cittadini, tanto che la prefettura ha mandato un messaggio a tutti gli abitanti della zona, invitandoli a non uscire di casa e a non aprire porte e finestre: “incendi nei boschi a Marsiglia. Lasciate la zona della foresta immediatamente. Chiudetevi in un ufficio in muratura. Chiudete finestre e porte.“