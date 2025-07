Cordignano, potente incendio in un'azienda che realizza pannelli solari

Cordignano, potente incendio in un'azienda che realizza pannelli solari

Cordignano, incendio in un'azienda che produceva pannelli fotovoltaici, coinvolta dalle fiamme anche l'azienda vicina. Non si riportano feriti.

Una mattinata movimentata per il piccolo comune di Cordignano in provincia di Treviso dato che un incendio ha avvolto una fabbrica molto importante sul territorio, vediamo che cosa è accaduto se e come è stato risolto il triste evento.

Cordignano, incendio in un’azienda di pannelli solari

L’incendio si è sviluppato intorno alle 05:30 del mattino di oggi, lunedì 7 luglio e le fiamme hanno avvolto lo stabile dell’impresa edile Toffano S.R.L che da 35 anni si occupava di realizzare pannelli solari.

“Io e mio marito lavoravamo come dipendenti poi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo fondato questa azienda”, queste le parole al sito QDPnews.it di Cinzia Soneghet titolare dell’azienda e anche assessore comunale.

Vigili del fuoco di Conegliano, Vittorio Veneto e autoscala di Treviso al lavoro dalle prime ore del mattino per spegnere le fiamme come riporta il sito Oggitreviso.it

Che cosa ha portato al rogo

Le cause delle fiamme non sono ancora state rese note, il figlio dei titolari ha spiegato ai giornalisti di aver staccato tutto dalla corrente consapevole del maltempo che sarebbe arrivato.

Il sito QDPnews.it ha riportato che oltre all’azienda Toffano è stata coinvolta anche l’azienda vicina, facendo bruciare oltre 2 mila metri quadri di capannoni.

Il sindaco ha fatto appello ai cittadini di chiudere porte e finestre evitando di uscire all’esterno sino a quando la situazione non si sarà completamente risolta.