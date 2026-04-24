Dl sicurezza convertito in legge: cosa cambia e come sono andati i voti alla Camera

Dl sicurezza convertito in legge: cosa cambia e come sono andati i voti alla ...

Dl sicurezza convertito in legge: cosa cambia e come sono andati i voti alla ...

Il 24 aprile 2026 la Camera ha convertito in legge il decreto sicurezza con 162 voti favorevoli; scontri politici in aula e un correttivo sul meccanismo dei rimpatri volontari assistiti approvato rapidamente dal governo

Il 24 aprile 2026 la Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo al decreto sicurezza, con un risultato numerico preciso: 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto. La seduta, protrattasi in modalità maratona, ha visto alternarsi interventi, sospensioni e una fase di ricomposizione delle agende parlamentari tramite la Conferenza dei capigruppo, chiamata a ridefinire il calendario dei lavori.

Il clima in aula è stato segnato da contestazioni e momenti simbolici: l’opposizione ha esposto cartelli e intonato cori, mentre la maggioranza ha risposto con l’inno nazionale. In parallelo, dal Quirinale è arrivata l’azione istituzionale che completa l’iter formale: il presidente della Repubblica ha infatti promulgato la legge di conversione e ha emanato un decreto correttivo entrambi immediatamente efficaci.

Il voto, la notte in aula e gli elementi numerici

La votazione finale si è svolta dopo una lunga giornata e una notte di interventi che hanno visto centinaia di interventi e repliche; il gruppo del Partito democratico ha svolto un ruolo particolarmente attivo nel dibattito con numerosi interventi. La procedura parlamentare ha incluso pause tecniche e una sospensione per consentire il confronto tra capigruppo.

Nel corso delle dichiarazioni successive al voto, la premier ha sottolineato che si tratta di un passo volto a rafforzare la tutela dei cittadini, mentre esponenti dell’opposizione hanno denunciato profili di metodo e sostanza, evocando timori costituzionali e la necessità di rispettare il diritto al dissenso.

Proseguimento dei lavori e reazioni pratiche

Dopo il voto la Camera ha registrato scene di stanchezza tra i parlamentari: alcuni hanno abbandonato l’aula con i bagagli, descrivendo l’esperienza come estenuante. Contemporaneamente il governo ha convocato un Consiglio dei ministri lampo per approvare un decreto correttivo sulle norme relative ai rimpatri volontari assistiti, mostrando la volontà di correggere punti ritenuti controversi subito dopo la conversione della legge.

Il Quirinale e il decreto correttivo sui rimpatri

Il presidente della Repubblica ha completato formalmente l’iter promulgando la legge di conversione del decreto-legge e firmando il decreto correttivo che interviene su alcune parti del testo convertito. Le misure correttive, varate dal governo in sede di Consiglio dei ministri, mirano in particolare a ridefinire la disciplina del programma di rimpatri volontari assistiti e a chiarire ruoli e criteri applicativi attraverso future disposizioni ministeriali.

Le modifiche principali al meccanismo di rimpatrio

Tra le novità contenute nel correttivo figurano l’ampliamento dei soggetti che possono offrire assistenza nella presentazione delle domande, superando la previsione originaria che riservava il compenso esclusivamente agli avvocati. Il compenso previsto, indicativamente pari a 615 euro, è stato ricollegato all’attività effettivamente svolta e alla conclusione del procedimento amministrativo, e non più condizionato all’effettiva partenza del beneficiario. Inoltre è stato rimosso il riferimento diretto al Consiglio nazionale forense come soggetto ripartitore del compenso, rimandando a un decreto del ministero dell’Interno la definizione dei criteri di individuazione dei rappresentanti e della corresponsione.

Le tensioni politiche e il ruolo dei simboli

Il percorso parlamentare è stato accompagnato da forti segnali simbolici: l’opposizione ha intonato “Bella ciao” durante il dibattito, richiamando la memoria storica legata al 25 aprile, mentre la maggioranza ha risposto con l’inno di Mameli. Alcuni leader hanno criticato questi momenti come una mancanza di rispetto rispetto al tema in discussione; altri hanno difeso il ricorso al dissenso come elemento fondante della democrazia. Nel merito politico, il decreto ha sollevato critiche sull’efficacia delle misure proposte e sull’approccio del governo che, secondo i detrattori, aumenta sanzioni e repressione senza affrontare le cause profonde dei fenomeni sociali oggetto della regolamentazione.

Con l’entrata in vigore simultanea della legge di conversione e del decreto correttivo, resta ora aperta la fase attuativa: il ministero dell’Interno dovrà emanare decreti attuativi e criteri operativi per i programmi di rimpatrio, mentre osservatori giuridici e forze politiche continueranno a monitorare possibili sviluppi normativi o impugnazioni. L’approvazione del 24 aprile 2026 segna quindi un punto di arrivo procedurale ma apre nuovi passaggi decisionali per l’applicazione pratica delle norme approvate.