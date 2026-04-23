L’avvocata divorzista più famosa d’Italia, Annamaria Bernardini De Pace, nonché ex suocera di Raoul Bova, ha scritto un’autobiografia dal titolo “Sentimenti e sentenze – Auto biografia di false verità”, come ha anticipato lei stessa al settimanale Gente: “svelo i fatti più eclatanti si cui mi sono occupata e racconto anche i fatti miei.” L’avvocata si è anche raccontata in una intervista al Corriere della Sera.

Annamaria Bernardini De Pace: “A 50 anni ho fatto sesso in macchina con uno sconosciuto”

In una intervista per il Corriere della Sera, Annamaria Bernardini De Pace ha raccontato diverse cose della sua sfera privata, fatti che sono raccontati nella sua nuova autobiografia “Sentimenti e sentenze – Auto biografia di false verità”.

Nell’intervista l’avvocata parla del suo amore segreto, Dino, l’uomo con cui sta da 20 anni e che ha tra i 10 e i 15 anni in meno di lei: “il mistero è indispensabile nell’amore, che dura finché dura il mistero.” A lui Annamaria non avrebbe mai nemmeno chiesto se è impegnato o meno: “Non mi interessa.

Non chiedo, non controllo e non possiedo. E’ un amore gratuito, senza obblighi e senza noia.” Annamaria Bernardini De Pace ricorda anche altri uomini, come Carlo: “ero a un matrimonio, dovevo andare via ma pioveva. Ero magra, allora. Insomma, arriva uno sconosciuto alto uno e novanta e mi prende in braccio. Facciamo una corsa sotto la pioggia altamente erotica e mi ritrovo nella sua auto. Era la prima volta che lo facevo in macchina e avevo più di 50 anni.”

Annamaria Bernardini De Pace: le molestie subite

Nel suo libro Annamaria Bernardini De Pace parla anche di due molestie subite, una quando aveva 12 anni in un letto di ospedale, l’altra da un uomo politico, come ha ricordato a Gente: “Successe dieci anni fa. Vuole sapere da che parte stava? Era di destra e, come scrivo, il mio amore mi ha difeso: gli ha fatto togliere la scorta. Non aggiungo altro.”