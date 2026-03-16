Molestie e furti sulla metro: cronaca di due aggressioni a studenti e viaggiatori a Roma

Molestie e furti sulla metro: cronaca di due aggressioni a studenti e viaggia...

Molestie e furti sulla metro: cronaca di due aggressioni a studenti e viaggia...

Due vicende distinte sulla metropolitana di Roma, una con ripetute molestie a un ragazzo di 16 anni e l'altra con la violenza su una 14enne seguita da un furto, mostrano il ruolo decisivo di denunce, immagini di sorveglianza e intervento delle forze dell'ordine

Sulle linee della metropolitana romana si sono concentrate, in momenti diversi, due operazioni di polizia che hanno portato all’arresto di presunti autori di reati contro minori e viaggiatori. Gli episodi, pur distinti per dinamica e protagonisti, evidenziano come il ripetersi delle molestie e la rapidità delle indagini possano incidere sulle misure di prevenzione e sui tempi di intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini hanno coinvolto il personale delle forze dell’ordine e si sono avvalse di denunce, testimonianze dirette e dei supporti tecnologici come le telecamere di sorveglianza. In entrambi i casi è emersa la vulnerabilità delle vittime, tra cui studenti minorenni che usano la metro per andare a scuola.

Il caso dello studente di 16 anni sulla linea C

Un ragazzo di 16 anni ha denunciato di essere stato preso di mira ripetutamente mentre viaggiava in metropolitana per recarsi a scuola. Secondo la ricostruzione, a partire dal 15 febbraio e fino al 6 marzo, il presunto aggressore — un uomo di circa 60 anni — avrebbe molestato il giovane in almeno sei occasioni, approfittando dell’affollamento dei convogli per compiere gli atti.

Denuncia, appostamenti e arresto in flagranza

La vicenda è emersa dopo la denuncia presentata dal minorenne; la famiglia ha collaborato con gli inquirenti e il padre ha accompagnato il figlio per parte dei tragitti. I carabinieri hanno organizzato un servizio di appostamento e, durante un controllo, hanno assistito all’avvicinamento dell’uomo al ragazzo, intervenendo e traendo in arresto il presunto responsabile in flagranza di reato.

Nei capi contestati figura la violenza sessuale aggravata e continuata, poiché gli episodi sarebbero avvenuti più volte e in presenza di altri passeggeri. Dopo il fermo, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto i domiciliari per l’indagato, mentre l’indagine procede per chiarire modalità e responsabilità.

La violenza a una 14enne sulla linea B e il successivo scippo

In un’altra vicenda, avvenuta su un diverso ramo della rete metropolitana, una studentessa di 14 anni è stata avvicinata da un uomo mentre era in attesa della compagna di classe: secondo la testimonianza, la minore è stata bloccata e palpeggiata per alcuni secondi prima di riuscire a farsi sentire e far fuggire l’aggressore. Pochi minuti più tardi lo stesso individuo avrebbe strappato il cellulare di una ventenne su una banchina della stessa tratta.

Riconoscimento, immagini e arresto

La giovane vittima della molestia ha fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore e dell’abbigliamento. Tra i dettagli che hanno aiutato gli investigatori c’era la maglia della Lazio indossata dall’uomo, elemento comparato con le immagini delle telecamere. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno catturato il sospetto durante il tentativo di fuga dopo lo scippo: bloccato dai presenti e dalle forze dell’ordine, è stato arrestato per il furto e in seguito segnalato alla polizia che lo ricercava per la violenza sulla minore.

Dalle verifiche è emerso che l’individuo era in posizione irregolare sul territorio nazionale e che aveva precedenti: la sovrapposizione di descrizioni, filmati di sorveglianza e testimonianze ha consolidato il quadro probatorio che ha portato a un nuovo fermo per violenza sessuale su minore.

Implicazioni e criticità per la sicurezza sui convogli

Queste due vicende mettono in luce diverse criticità: la facilità con cui un molestatore può agire in mezzo alla folla, la necessità di segnalazioni tempestive e l’importanza delle telecamere e delle testimonianze per ricostruire gli episodi. Per le vittime minorenni il disagio psicologico è acuto e la fiducia nel trasporto pubblico può risultarne compromessa.

Strumenti di prevenzione e risposta

Per migliorare la tutela dei passeggeri servono interventi a vari livelli: informazione e campagne nelle scuole, potenziamento delle pattuglie nelle ore critiche, controllo dei punti più affollati e uso sistematico delle registrazioni video per accelerare le indagini. Anche la collaborazione tra istituzioni, gestori del trasporto e comunità locali è fondamentale per ridurre i rischi e supportare le vittime.

Il ruolo delle denunce

Entrambi i casi dimostrano che la denuncia e la collaborazione delle vittime e dei testimoni sono spesso decisivi per individuare e fermare i responsabili. Segnalare tempestivamente un episodio alle forze dell’ordine può evitare la reiterazione del reato e contribuire a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Le indagini continuano per chiarire tutti gli aspetti processuali e le responsabilità. Nel frattempo, le famiglie e i pendolari restano in attesa di risposte concrete per viaggiare con maggiore sicurezza.