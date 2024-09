Annamaria Bernardini de Pace è stata nominata giudice al Forum. «Quando si tratta di divorzi, le celebrità soffrono di più perché le loro sofferenze diventano di dominio pubblico», afferma.

Annamaria Bernardini de Pace, nota avvocatessa matrimonialista italiana, è entrata nel cast di Forum, noto programma televisivo di Mediaset. Bernardini de Pace, nota per il suo impegno nel rendere il linguaggio giuridico più comprensibile al grande pubblico, ha accettato l'offerta di Barbara Palombelli di diventare giudice del programma dopo cinque anni di rifiuti. L'avvocatessa, famosa per aver rappresentato celebrità come Eros Ramazzotti, Al Bano Carrisi e Pippo Baudo nei loro divorzi, ha sottolineato che uno dei suoi obiettivi principali sarà rendere i concetti giuridici più accessibili ai non specialisti.

Forum è uno dei programmi televisivi più apprezzati in Italia ed è famoso per i suoi contenuti legali, i momenti di divertimento e i giudici popolari che partecipano ad esso. Bernardini de Pace è diventata membro del team di Forum e ha discusso del suo nuovo ruolo in un’intervista con il settimanale Chi.

Durante l’intervista, Bernardini de Pace ha rivelato che Barbara Palombelli le aveva chiesto di diventare giudice del programma per cinque anni, ma lei aveva rimandato, essendo troppo occupata. Ora, però, è pronta ad accettare la sfida con entusiasmo, con un obiettivo imprescindibile: quello di rendere le complesse terminologie e i concetti giuridici più facilmente comprensibili per il pubblico non specializzato.

Inoltre, Bernardini de Pace ha condiviso il suo pensiero su perché spesso i conflitti sfociano in procedure legali: secondo lei, gli italiani tendono a rappresentarsi da soli e a giudicare gli altri, che porta ad un’alta quantità di litigi.

Per quanto riguarda i divorzi tra celebrità, Bernardini de Pace sostiene che le figure pubbliche soffrono di più, poiché i loro conflitti e le loro sofferenze vengono esposte al pubblico.

Annamaria Bernardini de Pace è riconosciuta dal pubblico per aver rappresentato diversi personaggi famosi nei loro divorzi durante la sua lunga carriera. Tra i nomi di spicco figurano Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Al Bano Carrisi e Romina Power, oltre a Pippo Baudo e Katia Ricciarelli.