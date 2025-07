Dal dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, a “Temptation Island”. Ecco chi è il tentatore che molti di voi avranno riconosciuto durante la prima puntata del reality dei sentimenti.

Temptation Island, nel cast un protagonista del Trono Over di Uomini e Donne: chi è

Ieri sera, 3 luglio 2025, è andata in onda la prima puntata di “Temptation Island“, che ha visto già un clamoroso colpo di scena, ovvero l’uscita di Alessio, dopo che non ha accettato il falò di confronto da parte della fidanzata Sonia M.

Tra i tentatori di questa nuova edizione, molti di voi avranno riconosciuto un volto noto, ovvero un protagonista del trono over di “Uomini e Donne“. Di chi si tratta? Di Diego Di Fazio, romano, 43 anni e imprenditore.

Temptation Island, l’esperienza di Diego Di Fazio a Uomini e Donne

Come abbiamo visto, tra i tentatori di “Temptation Island 2025” c’è Diego Di Fazio, ex cavaliere del trono over dell’ultima stagione di “Uomini e Donne“. Nel dating show di Maria De Filippi, Diego è stato protagonista diverse volte, uscendo con diverse dame, come Sabrina Zago e Agnese, ma con nessuna alla fine è andata a buon fine. Partecipando al reality dei sentimenti, Diego Di Fazio è al momento single.