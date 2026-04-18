Emma Marrone è ripiombata al centro della cronaca per un commento effettuato sui social rispondendo ad un’utente che ha messo in dubbio il lavoro che ha svolto dietro le quinte per migliorare sè stessa al fine di star bene sia in termini di salute che lavorativi ottenendo uno status davvero invidiabile e dimostrando che con l’impegno ogni risultato è possibile.

Il lavoro in palestra per migliorarsi

La cantante è stata sin dall’inizio della sua carriera bersagliata per il proprio corpo, prima per il seno prosperoso, ridotto poi per via del tumore di cui è stata vittima e successivamente per essere dimagrita troppo.

Ora è cambiata, tonificandosi, si vede che il corpo si è evoluto a seguito di esercizi costanti in palestra e una dieta dedicata e le immagini lasciano poco spazio ad interpretazioni, tuttavia c’è sempre qualcuno invidioso che deve screditare il lavoro altrui, solitamente lei lascia correre, non questa volta.

Dimagrita con Ozempic, il commento della cantante è iconico

Nell’ultima foto postata da Emma Marrone su Instagram un’utente ha commentato di essere dimagrita usando Ozempic, il farmaco di cui tutti parlano e che da diversi anni è simbolo di scorciatoia per la perdita di peso.

Lei non c’è stata ed ha immediatamente replicato – “Lo aspettavo un commento da S*****A” – seguito dall’appoggio dei fans che difendevano il lavoro svolto in palestra.

Emma Marrone ha ammesso che questo nuovo fisico è frutto di impegno, disciplina e costanza, come riportato anche da TGCom24, così facendo ha smontato la favola di quel farmaco che è sulla bocca di tutti appena si vede qualcuno migliorare rispetto al passato.