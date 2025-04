Chi soffre di diabete deve combattere per tutta la vita con il metodo di cure non certamente complesso ma piuttosto laborioso che comporta la somministrazione dell’insulina tramite iniezione cutanea nella zona della pancia, da un’azienda farmaceutica in arrivo un’alternativa più efficace ed economica.

Cura del diabete, ora non più solo Ozempic

Per chi soffre di diabete le cure sono senza dubbio un processo dispendioso, sia in termini di tempo che economico perché sono costose. Una delle terapie più usate è la somministrazione di insulina tramite una siringa nella zona della pancia.

Un procedimento non doloroso ma che comporta diversi disagi per chi ne soffre dato che bisogna disporre di ambienti adatti alla somministrazione e spesso se non ci si riesci ci si ritrova in grandi difficoltà.

Le aziende farmaceutiche che producono farmaci tramite questo sistema come la Novo Nordisk con l’Ozempic ha ottenuto un enorme successo commerciale, in particolare oltre che per la cura del diabete anche come farmaco dimagrante, naturalmente in questo caso cambiano i dosaggi.

Ozempic diventerà presto una pillola

Un’azienda farmaceutica la Eli Lilly avrebbe studiato la possibilità di contenere orforglipron, componente che imita l’azione dell’ormone GLP-1, colui che inibisce la produzione del glucagone in favore dell’insulina, elemento mancante nelle persone con diabete di tipo 2 in un formato ridotto e più facile da assumere.

Eli Lilly come riporta IlPost produce già un farmaco da somministrare tramite siringa, il Mounjaro e ha anche quello per contrastare l’obesità contente il medesimo eccipiente che si chiama Zepbound.

L’obiettivo derivante dai test che sta compiendo su 500 persone è quello di portare questi due farmaci iniettabili ad essere assunti tramite pillola, riducendo abbondamente i costi, ora alti per chi soffre di questa malattia.

I risultati arriveranno alla FDA (Food & Drugs Association) americana entro la fine dell’anno e se l’azienda avrà il nulla osta potrà commercializzarlo avendo un’esclusiva per i primi anni di produzione.