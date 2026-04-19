Papa Leone XIV in Angola, messa a Kilamba e visita al santuario di Muxima

Il settimo giorno della missione apostolica di Papa Leone XIV in Africa ha visto due appuntamenti centrali in Angola: una messa mattutina nella vasta spianata di Kilamba e una preghiera serale al Santuario di Muxima. Nella celebrazione delle 10.00 ora locale (le 11.00 in Italia) il Pontefice ha pronunciato il Regina Caeli, la preghiera mariana propria del tempo di Pasqua, davanti a una folla stimata in circa 200.000 fedeli.

La scelta del luogo non è casuale: Kilamba è l’esempio più visibile delle nuove dinamiche urbane in Angola, con un grande complesso residenziale costruito dalla China che ha trasformato l’area nel tempo.

Nel pomeriggio la tappa è stata al Santuario di Mama Muxima (tradotto spesso come Madre del Cuore), a nord-ovest del Paese, luogo di forte devozione popolare e pellegrinaggi.

La visita angolana è parte di un tour che ha toccato l’Algeria e il Camerun e che proseguirà fino alla Guinea Equatoriale; in particolare la missione continentale ha incluso tappe in Algeria (13-15 aprile) e Camerun (15-18 aprile) e proseguirà in Angola fino al 21 aprile con conclusione in Guinea Equatoriale dal 21 al 23 aprile.

In questo contesto il Pontefice ha ribadito il suo ruolo pastorale: incoraggiare e sostenere i cattolici locali.

La messa a Kilamba e il contesto urbano

La spianata di Kilamba ha ospitato una celebrazione pensata per essere largamente partecipata, con la recita del Regina Caeli e interventi che hanno richiamato l’attenzione sui problemi sociali. Kilamba, a circa 30 km da Luanda, nacque come un grande progetto residenziale voluto per alleggerire la pressione sulle aree urbane esistenti: la sua storia è emblematica, passando dall’etichetta di città fantasma a un progressivo popolamento dovuto all’abbassamento dei costi degli affitti e a politiche abitative più accessibili. L’evento papale ha sottolineato la relazione tra sviluppo urbano e dignità delle persone, mettendo in luce il ruolo della città come segnale delle trasformazioni africane.

Da ‘città fantasma’ a nodo abitativo

La trasformazione di Kilamba illustra come fattori economici e politici possano ridefinire spazi urbani: dopo un periodo di scarsa occupazione, la riduzione dei prezzi e il progresso dei servizi hanno reso l’area sempre più attrattiva. Il progetto, spesso citato come esempio di cooperazione cinese in Africa, è diventato un laboratorio di convivenza tra investimenti internazionali e bisogni locali. L’analisi sul campo evidenzia questioni chiave come l’accessibilità all’abitare, l’integrazione dei nuovi quartieri con la città esistente e l’impatto delle grandi operazioni immobiliari sul tessuto sociale.

Il Santuario di Muxima e la preghiera

La visita pomeridiana al Santuario di Muxima ha avuto un tono più raccolto e devozionale rispetto alla messa mattutina. Mama Muxima è un punto di riferimento per la fede in Angola: il luogo attrae pellegrini da tutto il Paese, offrendo momenti di preghiera comunitaria e riflessione spirituale. Il Papa ha guidato il rosario e si è raccolto davanti ai fedeli, sottolineando il valore della speranza e della consolazione nelle comunità che affrontano difficoltà economiche e vite segnate dalla disuguaglianza. La sosta è servita anche a riaffermare la vicinanza della Chiesa alle pratiche religiose popolari.

Significato religioso e partecipazione

Il Santuario funge da spazio di incontro tra fede personale e impegno sociale: la partecipazione dei fedeli ha messo in scena una fede attiva che chiede risposte concrete alle sofferenze quotidiane. La preghiera collettiva è stata accompagnata da gesti semplici ma significativi, utili a ricordare il ruolo della Chiesa come punto di riferimento civile oltre che spirituale. In tale cornice, l’attenzione è stata richiamata anche sulle sfide locali, come disoccupazione e povertà, temi che il Pontefice ha inserito nel contesto più ampio della sua predicazione.

Il messaggio del viaggio e le polemiche internazionali

Accanto agli appuntamenti pastorali, il viaggio è stato segnato da tensioni diplomatiche e da polemiche pubbliche: sul volo dall’Africa il Papa ha definito non prioritario il confronto diretto con le critiche di leader esterni, affermando che non è nel suo interesse dibattere con figure come Donald Trump e invitando a non sovrapporre alla visita una narrazione tutta politica. Il Pontefice ha parlato di una ‘‘narrazione non del tutto accurata’’ riguardo a certe sue affermazioni e ha spiegato il contesto specifico di alcuni interventi, per esempio quello riferito a una critica ai cosiddetti tiranni pronunciata nella città camerunense di Bamenda. Parallelamente, a Luanda ha richiamato l’attenzione sulla logica estrattivistica e sulle disuguaglianze, denunciando come la ricchezza delle risorse non si traduca automaticamente in benessere per la popolazione, con riferimenti al ruolo strategico dell’Angola come esportatore di petrolio e al rilancio del settore diamantifero.