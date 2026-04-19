Ieri, sabato 18 aprile 2026, un uomo originario di Mosca ha aperto il fuoco sulla folla a Kiev, per poi barricarsi in un supermercato. Ci sono vittime.

Kiev, uomo apre il fuoco sulla folle: poi si barrica in un supermercato

Nella giornata di ieri, sabato 18 aprile 2026, attimi di terrore a Kiev, dove un uomo, originario di Mosca, ha aperto il fuoco sulla folla nella zona di Demiivka, nel distretto di Holosiivskyi, nel sud della capitale ucraina.

Dopo la sparatoria, l’uomo si è barricato in un supermercato prendendo con sé alcuni ostaggi. Le forze di Polizia locale, intervenute prontamente, lo hanno ucciso. Stando a fonti ucraine, l’aggressore sarebbe un uomo sui sessant’anni. Si indaga per terrorismo.

Uomo apre il fuoco in strada a Kiev: molti morti, anche un neonato

Come visto un uomo di Mosca ieri ha aperto il fuoco sulla folla a Kiev, prima di barricarsi in un supermercato ed essere poi ucciso dalle forze dell’ordine. Sarebbero almeno sei i morti nella sparatoria, e diversi i feriti. Inoltre, come riporta Ukrinform, il sindaco ha reso noto che tra le vittime ci sarebbe anche un neonato di 4 mesi intossicato dal monossido di carbonio “in un appartamento adiacente a quello dato alle fiamme dall’assalitore”, prima di sparare sulla folla.