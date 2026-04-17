Alessandro Iannoni è stato recentemente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento programmato. A raccontare la situazione è stato lo stesso figlio di Carmen Di Pietro, offrendo un breve aggiornamento sulle sue condizioni.

Visibilità televisiva e legame familiare tra Carmen di Pietro e i figli

Il nome di Alessandro Iannoni è diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione all’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi, reality a cui prese parte insieme alla madre Carmen Di Pietro.

La coppia riuscì a conquistare il terzo posto finale, distinguendosi per la capacità di intrattenere il pubblico e per la forte intesa tra madre e figlio. Il loro rapporto, caratterizzato da complicità e leggerezza, emerge spesso anche sui social, dove non mancano scherzi e momenti ironici organizzati dal 24enne ai danni della madre, che frequentemente ci casca.

A completare il quadro familiare c’è anche la sorella minore, Carmelina, nata nel 2008 dalla relazione tra Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni.

Il figlio di Carmen Di Pietro sul letto d’ospedale: “Perché sto qui”

Alessandro Iannoni è stato ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova attualmente sotto osservazione.

A raccontare l’accaduto è stato lui stesso attraverso i canali social della madre, Carmen Di Pietro, che non si è mai allontanata dal suo letto durante il periodo di degenza. Il giovane, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, è apparso ripreso proprio dalla showgirl mentre era disteso in ospedale. Alla domanda “Perché sei qui?“, ha risposto chiarendo la situazione: “Mi devono togliere un dente del giudizio e guarda che mi hanno fatto…“. Successivamente ha spiegato che non si tratta di un solo dente, ma di tre elementi dentali posizionati in modo scorretto che dovranno essere rimossi. L’operazione è prevista in anestesia generale.