Ieri sera, venerdì 7 novembre 2025, è andata in onda la finale di “Tale e Quale Show“, storico programma condotto da Carlo Conti. Ma, chi ha vinto? Scopriamolo insieme.
Tale e Quale Show: il vincitore è proprio lui
Ieri sera puntata finale di “Tale e Quale Show“, amatissimo programma Rai condotto da Carlo Conti.
Serata ricca di emozioni con performance che resteranno nella memoria di tanti, da Le Donatella che ha omaggiato le Gemelle Kessler, passando per Pamela Petrarolo che ha imitato Emma arrivando a Samuele Cavallo che ha interpretato Bon Jovi. Ma conquistare tutti è stato Tony Maiello che ha imitato Gigi D’Alessio, che è stato dunque il più votato, con Cristiano Malgioglio che ha dato anche cinque punti bonus. Grazie dunque ai punti accumulati da questa performance, a vincere la 15esima edizione di “Tale e Quale Show” è stato proprio Tony Maiello, con ben 390 punti! Ma vediamo ora insieme la classifica finale.
Tale e Quale Show: la classifica finale
Come abbiamo appena visto, a vincere la 15esima edizione di “Tale e Quale Show” è stato Tony Maiello con 390 punti. Ma vediamo ora insieme la classifica finale:
-
Tony Maiello: 390 punti;
-
Samuele Cavallo: 369 punti;
-
Pamela Petrarolo: 367 punti;
-
Insinna % Cirilli: 356 punti;
-
Antonella Fiordelisi: 332 punti;
-
Maryna: 331 punti;
-
Peppe Quintale: 330 punti;
-
Le Donatella: 309 punti;
-
Gianni Ippoliti: 233 punti;
-
Carmen Di Pietro: 171 punti.