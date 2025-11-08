Ieri sera, venerdì 7 dicembre 2025, è andata in onda l'attesissima finale del programma condotto da Carlo Conti: ecco chi ha vinto.

Tale e Quale Show: il vincitore è proprio lui

Serata ricca di emozioni con performance che resteranno nella memoria di tanti, da Le Donatella che ha omaggiato le Gemelle Kessler, passando per Pamela Petrarolo che ha imitato Emma arrivando a Samuele Cavallo che ha interpretato Bon Jovi. Ma conquistare tutti è stato Tony Maiello che ha imitato Gigi D’Alessio, che è stato dunque il più votato, con Cristiano Malgioglio che ha dato anche cinque punti bonus. Grazie dunque ai punti accumulati da questa performance, a vincere la 15esima edizione di “Tale e Quale Show” è stato proprio Tony Maiello, con ben 390 punti! Ma vediamo ora insieme la classifica finale.

Tale e Quale Show: la classifica finale

Come abbiamo appena visto, a vincere la 15esima edizione di “Tale e Quale Show” è stato Tony Maiello con 390 punti. Ma vediamo ora insieme la classifica finale: