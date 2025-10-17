La cantante e showgirl romana è ora protagonista del programma "Tale e Quale Show" condotto da Carlo Conti.

Pamela Petrarolo è oggi protagonista del programma Rai condotto da Carlo Conti “Tale e Quale Show”. Ma ripercorriamo insieme le tappe della sua carriera.

Pamela Petrarolo, le tappe della sua carriera: da “Non è la Rai” a “Tale e Quale Show”

Romana, 48 anni, cantante e showgirl, Pamela Petrarolo è oggi una delle grandi protagoniste della nuova edizione di “Tale e Quale Show“, condotta su Rai 1 da Carlo Conti.

Da Gianna Nannini a Rita Pavone, la Petrarolo ha eseguito imitazioni davvero impeccabili. Ma ripercorriamo brevemente le tappe della sua carriera. Il suo debutto in Tv è avvenuto nel 1989, nel presentare un gioco per bambini a “Domenica In” poi, nel 1991, passa a “Non è la Rai.” Nella sua carriera è stata anche concorrente di alcuni reality, quali “La Fattoria”, “L’Isola dei Famosi” e il “Grande Fratello”, da cui però fu costretta a ritirarsi per un problema molto serio di salute di una persona a lei cara. Poi l’abbiamo vista anche come opinionista nei programmi di Barbara D’Urso, “Domenica Cinque” e “Pomeriggio Cinque”.

Pamela Petrarolo: la vita privata

Per quanto invece riguarda la vita privata di Pamela Petrarolo, la showgirl e cantante ha tre figlie, due nate dal matrimonio con Gianluca Pea, Alice e Angelica, la terza nata dall’attuale compagno Giovanni Benevento, Futura. Sulla fine del suo matrimonio, Pamela ha detto che lei e l’ex marito sono rimasti in ottimi rapporti.