Un mistero che dura da oltre due anni

La storia di Pamela Petrarolo, ex starlette di “Non è la Rai”, si tinge di dramma e dolore. Ospite del programma “La Volta Buona” su Rai Uno, ha condiviso la sua angoscia per la scomparsa del fratello Manuel, avvenuta oltre due anni fa. La sua testimonianza ha colpito il pubblico, rivelando una situazione familiare segnata dalla disperazione e dalla speranza.

Manuel, 35 anni, è uscito di casa una mattina senza mai più tornare. Da quel giorno, la famiglia vive in un incubo, cercando disperatamente notizie su di lui. Pamela ha descritto il fratello come un ragazzo introverso, che ha sofferto per la malattia del padre e per il distacco dai suoi fratelli, che avevano formato le proprie famiglie.

Un episodio inquietante e la paura di una setta

Durante l’intervista, Pamela ha raccontato un episodio inquietante: un giorno, sua madre è stata avvicinata da uno sconosciuto in un supermercato, il quale affermava di avere una lettera da parte di Manuel. La lettera, con una scrittura confusa, ha suscitato in lei una profonda inquietudine. “Non sappiamo chi fosse quella persona”, ha dichiarato, esprimendo il timore che il fratello possa essere finito in una situazione pericolosa, come una setta.

La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che il telefono di Manuel è rimasto spento per lunghi periodi, ma per sei mesi ha inviato messaggi sporadici ai genitori, rassicurandoli di non preoccuparsi per lui. “Questi messaggi erano chissà cosa, da un po’ non li riceviamo più”, ha aggiunto con amarezza.

Un consiglio inopportuno e la ricerca di risposte

Marco Columbro, presente in studio, ha tentato di offrire un consiglio a Pamela, tirando in ballo l’oroscopo. Ha chiesto di che segno fosse Manuel e, dopo aver appreso che era dei Gemelli, ha iniziato a discutere dell’influenza di Nettuno sulla sua personalità. Un’uscita che ha suscitato perplessità, considerando la gravità della situazione.

La storia di Pamela e della sua famiglia è un richiamo alla fragilità della vita e alla ricerca di risposte in un contesto di dolore. La scomparsa di un familiare è un evento devastante, e la speranza di riunirsi è ciò che tiene in vita la famiglia Petrarolo. La loro vicenda è un monito per tutti noi: non dare mai per scontato chi amiamo e l’importanza di rimanere uniti nei momenti difficili.