Tale e Quale Show, chi si è aggiudicato la terza puntata? Ecco la classifica

Ieri, venerdì 10 ottobre 2025, è andata in onda la terza puntata di “Tale e Quale Show”. Chi ha vinto? Ecco la classifica completa.

Tale e Quale Show: chi ha vinto la terza puntata?

Come sempre su Rai 1, ieri sera, venerdì 10 ottobre 2025, è andata in onda la terza puntata del programma Tv condotto da Carlo Conti, “Tale e Quale Show“.

La giuria composta come sempre da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e, come superospite, Leonardo Pieraccioni. tante le esibizioni che hanno emozionato il pubblico, da Tony Maielli nei panni del compianto Mango a Insinna & Cirilli che hanno interpretato Tommy Cash e Fiorella Mannoia. Ma, chi ha vinto? Ebbene, la vincitrice della terza serata è stata Pamela Petrarolo, nei panni di Gianna Nannini con la sua “Meravigliosa Creatura“. Vediamo ora insieme la classifica completa della terza serata.

Tale e Quale Show: la classifica completa della terza puntata

Come abbiamo visto, a vincere la terza puntata di “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti, è stata Pamela Petrarolo che ha interpretato Gianna Nannini. Ma ecco la classifica completa della terza serata:

Pamela Petrarolo con 65 punti; Tony Maiello con 55 punti; Insinna & Cirilli con 54 punti; Samuele Cavallo con 48 punti; Antonella Fiordelisi con 44 punti; La Donatella con 41 punti; Maryna con 40 punti; Peppe Quintale con 33 punti; Carmen Di Pietro con 30 punti; Gianni Ippoliti con 27 punti.

C’è già grande attesa per la quarta puntata che vedrà, per esempio, Pamela Petrarolo nei panni di Spagna, Tony Maiello in quelli di Harry Styles e la coppia Insinna/Cirilli che sarà Renato Carosone e Rocco Hunt.