Il Festival di Sanremo continua a rappresentare un momento importante per la musica e la televisione italiana, e già si guarda al 2026 con grande attesa. Carlo Conti, pronto a dirigere quella che dovrebbe essere la sua ultima edizione come direttore artistico, sta lavorando con dedizione per garantire un equilibrio tra tradizione, innovazione e fascino del palco dell’Ariston.

Tra selezione dei brani e scelta dei volti da affiancare, il prossimo festival si prepara a essere un appuntamento ricco di sorprese e di emozioni. Le prime indiscrezioni su chi affiancherà il noto conduttore.

Sanremo 2026, il lavoro dietro le quinte di Carlo Conti

Da mesi Conti è immerso nei preparativi: analizza gli ascolti, partecipa a riunioni strategiche e valuta attentamente ogni dettaglio del Festival. Le audizioni per i Big italiani procedono senza soste, con oltre cento brani già ascoltati, mentre la lista definitiva degli artisti in gara, che non supererà probabilmente i 26 nomi, verrà resa nota tra fine novembre e inizio dicembre.

Oltre alle canzoni, grande attenzione viene riservata alla scelta della co-conduttrice, figura chiave destinata a garantire equilibrio, carisma e sintonia con il pubblico televisivo.

Sanremo 2026, le indiscrezioni su chi affiancherà Carlo Conti

Tra le indiscrezioni, emerge il nome di Giorgia come possibile co-conduttrice: la cantante romana, apprezzata per la sua naturalezza a X Factor e per la lunga storia con Sanremo, rappresenterebbe un valore aggiunto per il Festival.

Il suo rapporto con l’Ariston risale a decenni fa, dalla vittoria del 1995 alle partecipazioni successive come ospite, fino alla conduzione di una serata nel 2024. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, “Conti vuole Giorgia! I rumors sono insistenti: per il prossimo Festival della Canzone Italiana Carlo Conti vorrebbe al suo fianco Giorgia, che a X Factor ha superato brillantemente l’esame da conduttrice. Lei al momento tentenna, ma resta la prima scelta”.

Se dovesse accettare, il connubio tra Conti e Giorgia riporterebbe sul palco un equilibrio consolidato tra esperienza televisiva e carisma musicale, garantendo eleganza e professionalità al Festival di Sanremo 2026.