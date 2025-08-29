Grazie al pezzo “Espresso Macchiato“, il rapper estone Tommy Cash ha ottenuto un enorme successo, anche nel nostro Paese. Salirà quindi sul palco di Sanremo 2026?

Tommy Cash e il successo di “Espresso Macchiato”

Il rapper estone Tommy Cash non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia. Il rapper è diventato famoso anche nel nostro Paese dopo aver portato all’Eurovision Song Contest 2025 il singolo “Espresso Macchiato“, un brano in italiano che ha ottenuto subito grande popolarità.

Ma ecco cosa ha detto a proposito dell’Italia Tommy Cash ad Adnkronos: “dell’Italia mi piace tutto, l’amavo già prima di ‘Espresso Macchiato’. Poi sono venuto in viaggio dopo l’Eurovision è mi era balenato in mente di girare qui, ma l’idea di filmare ‘Ok’ in Italia non era programmata, è nata così, in tempo reale.” “Ok” è il nuovo singolo, in italiano, del rapper. Tra l’altro, per chi non lo sapesse, Tommy Cash il prossimo 11 di settembre sarà in concerto a Milano, al Circolo Magnolia, dove parlerà in italiano: “lo sto imparando. ‘Ok’ parla proprio di imparare l’italiano, quindi sì, qualcosa in italiano la dirò.”

Tommy Cash a Sanremo 2026?

Visto il grande successo in Italia ottenuto da Tommy Cash dopo “Espresso Macchiato”, si è parlato insistentemente di una sua presenza a Sanremo 2026. Sarà vero? Ecco cosa ha risposto in proposito il rapper estone ad Adnkronos: “partecipare come concorrente al Festival di Sanremo? Sarebbe una cosa veramente fighissima, ne sarei veramente onorato… vedremo.“ La canzone, nel caso, sarebbe ovviamente in italiano. Staremo a vedere.