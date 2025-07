Dolore per Massimiliano Rosolino, la dedica sui social dopo la morte del papà

La scomparsa di una persona cara è sempre un momento di grande dolore, soprattutto quando a mancare è un genitore. Recentemente, Massimiliano Rosolino, ex campione olimpico e icona del nuoto italiano, ha perso suo padre Salvatore. La notizia, diffusa dalla Federazione Italiana Nuoto il 30 giugno, ha commosso il mondo dello sport e i fan dell’atleta.

Oggi Massimiliano ha voluto condividere con i suoi follower un primo messaggio di ricordo e affetto sui social, esprimendo il legame profondo con suo papà.

È venuto a mancare Salvatore Rosolino, padre del celebre nuotatore Massimiliano Rosolino e anima del rinomato ristorante di famiglia situato tra via Santa Lucia e il lungomare di Napoli, locale che ha lasciato un segno importante non solo nella tradizione culinaria partenopea, ma anche nella vita sociale e culturale della città.

Il 20 luglio 2024, in occasione del suo 85° compleanno, Massimiliano aveva condiviso sui social una foto insieme al padre, accompagnata dalla frase “L’età è solo un numero”, a testimonianza del loro legame speciale e della vitalità di Salvatore.

La notizia della sua scomparsa è stata ufficialmente comunicata dalla Federazione Italiana Nuoto il 30 giugno.

“ La Federazione Italiana Nuoto si stringe all’amico e campione Massimiliano Rosolino per la perdita dell’amato padre Salvatore. Giungano alla famiglia le più sentite condoglianze del presidente Paolo Barelli, del presidente onorario Lorenzo Ravina, dei vice presidenti Andrea Pieri, Giuseppe Marotta e Tania Cagnotto, del segretario generale Antonello Panza, del consiglio e degli uffici federali e di tutto il movimento acquatico. Ciao Salvatore, buona nuotata “.

“Pochi giorni da quando hai trovato la tua pace. Il nostro non è un addio, è solo un arrivederci. Un giorno ci ritroveremo a ballare, a cantare, a fare il tifo… come solo tu sapevi fare. “Metti il turbo”, mi dicevi.

E stavolta l’hai messo tu, per andare lontano“.