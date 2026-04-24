Svolta per l'Ucraina: 90 miliardi dalla UE ma l'adesione resta un percorso complesso

Al summit di Cipro la UE ha approvato un prestito da 90 miliardi per l'Ucraina ma i leader devono decidere su adesione, l'operatività dell'articolo 42.7 e il bilancio pluriennale

Il vertice informale a Ayia Napa, Cipro, ha messo in luce un equilibrio tra piccoli trionfi e sfide enormi: il pacchetto da 90 miliardi per l’Ucraina è stato finalmente approvato, ma la serata ha ricordato a tutti quanto resti da fare. Dopo mesi di stallo causati in particolare dal veto di Ungheria e Slovacchia, lo sblocco del finanziamento è arrivato alla vigilia del confronto sui temi più divisivi.

I leader hanno preferito evitare un documento comune, scegliendo invece di confrontarsi informalmente intorno a tavoli che hanno mischiato diplomazia e realismo politico.

La partecipazione di Volodymyr Zelenskyy ha dato un tono di ottimismo, ma non ha cancellato le tensioni. L’Unione ha anche varato il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, mentre sullo sfondo restano il bilancio settennale da circa 1,8 trilioni e le ricadute del conflitto in Iran.

Tra i leader si sono alternate richieste di accelerare i processi e richiami alla prudenza: un quadro che spinge a pensare sia a soluzioni procedurali sia a misure concrete di sicurezza.

Il nodo dell’adesione dell’Ucraina

Al centro del dibattito c’è la questione se e come integrare l’Ucraina nella UE. Le posizioni restano molto divergenti: alcuni governi chiedono di accelerare i tempi e offrire una road map chiara, mentre altri sottolineano che l’adesione non può prescindere dal rispetto delle condizioni comuni.

La rimozione del veto di Viktor Orbán dopo la sconfitta elettorale di Budapest ha spalancato una finestra politica, ma non ha eliminato i dubbi su procedure, tempi e impatto interno ai singoli Stati membri. Il confronto tra sostenitori di un calendario preciso e chi invoca prudenza è destinato a durare nelle prossime settimane.

Possibili scenari e tempi

Le opzioni sul tavolo includono l’apertura dei primi capitoli di negoziazione e la valutazione di meccanismi straordinari per velocizzare l’integrazione, sempre nel rispetto delle regole. Alcuni leader vedono una prospettiva di avanzamento rapido se l’esecutivo ungherese e altri ostacoli politici si mantengono fuori dall’equazione; altri ricordano che processi simili in passato sono durati anni. È noto che la procedura era bloccata da luglio 2026: ogni passo avanti richiederà accordi tecnici e politicamente sensibili su aree come giustizia, mercato interno e criteri economici.

Difesa comune e l’articolo 42.7

La questione della sicurezza è tornata prepotentemente alla ribalta, con il presidente di Cipro, Nikos Christodoulides, che ha sollecitato un piano operativo per rendere effettivo il articolo 42.7 del Trattato. L’articolo, che obbliga gli Stati membri ad aiutare un Paese aggredito, è rimasto perlopiù teorico: la proposta cipriota mira a tradurre la formula in procedure concrete, ad esempio attraverso l’attivazione del meccanismo di protezione civile o altri strumenti di assistenza rapida.

Limitazioni e reticenze

Nonostante l’urgenza evocata da chi è stato coinvolto direttamente nei primi attacchi nella regione, la discussione è rimasta frammentaria. Molti leader hanno insistito sul fatto che il conflitto in Medio Oriente non è percepito in tutte le capitali come un nodo europeo da gestire in prima persona, preferendo misure limitate come il riposizionamento di asset navali. Anche la recente retorica di attori esterni, come il comando degli Stati Uniti, ha complicato il quadro, mettendo in evidenza la necessità di coordinamento transatlantico ma anche la volontà di non trasformare l’impegno europeo in un intervento diretto.

Bilancio, sanzioni e il dopo-Orbán

Oltre alla politica estera e alla sicurezza, i leader hanno davanti il compito di definire il bilancio settennale da circa 1,8 trilioni, che incide su investimenti, coesione e strumenti di difesa. La rimozione del veto che bloccava il pacchetto per l’Ucraina è stata salutata come una vittoria diplomatica, ma figure come il primo ministro belga Bart De Wever avvertono che altri ostacoli politici interni possono emergere e rallentare decisioni cruciali. L’approvazione delle sanzioni alla Russia rappresenta comunque un segnale di unità su alcune direttrici strategiche.

La serata a Ayia Napa ha quindi combinato un riconoscimento importante a favore di Kiev con la presa d’atto di un’agenda fitta di impegni pratici: dall’operatività dell’articolo 42.7 alla gestione della crisi in Iran, fino alla definizione dei tempi per l’adesione ucraina e l’approvazione definitiva del bilancio. Se la firma su un documento comune è stata evitata, la posta in gioco resta alta e richiederà nei prossimi mesi decisioni concrete e coordinamento politico.