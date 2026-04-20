Unatras conferma il fermo nazionale dell'autotrasporto dal 25 al 29 maggio

“Cordoglio per la tragedia nel Casertano: le proteste si fanno nel rispetto della legge e della sicurezza”

UNATRAS — l’organismo unitario che rappresenta oltre il 90% delle imprese italiane di autotrasporto ed è presieduto dal presidente della FAI Paolo Uggè — esprime il più profondo cordoglio per la morte dell’autotrasportatore investito sull’autostrada A1, nel Casertano, durante le manifestazioni di questa mattina.

Un collega ha perso la vita. Alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone a lui vicine va la solidarietà dell’intera categoria. l’organismo unitario che rappresentaed è— esprime il piùdurante le manifestazioni di questa mattina.Un collega ha perso la vita. Alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone a lui vicine va la solidarietà dell’intera categoria.



Il fermo nel quale si è verificata la tragedia è stato proclamato da una sigla del tutto estranea a UNATRAS, che ha agito unilateralmente ignorando l’invito formale della Commissione di Garanzia sugli scioperi a revocare l’iniziativa, motivato dalla violazione del preavviso minimo obbligatorio e dal mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva – il divieto di concentrare più fermi nello stesso settore in un arco temporale ristretto – prevista dalla Legge 146/1990. I fatti impongono una distinzione netta.Il, che haa revocare l’iniziativa, motivato dalla violazione del preavviso minimo obbligatorio e dal mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva – il divieto di concentrare più fermi nello stesso settore in un arco temporale ristretto – prevista dalla Legge 146/1990.

La proclamazione è avvenuta a soli 20 giorni dalla comunicazione alla Commissione, a fronte dei 25 giorni previsti: una violazione consapevole, non un errore procedurale. Un comportamento che ha esposto i lavoratori a rischi che la normativa mira a prevenire e che UNATRAS giudica inaccettabile.

UNATRAS non intende partecipare a tavoli istituzionali con chi non rispetta le regole fondamentali del confronto e chiede alla Commissione di Garanzia e alle autorità competenti l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 146/1990. Per queste ragioni,fondamentali del confronto e chiede alla Commissione di Garanzia e alle autorità competenti l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 146/1990.

UNATRAS ha operato nel pieno rispetto delle norme: preavviso di 25 giorni, comunicazione formale alla Commissione, servizi minimi garantiti e modalità conformi al Codice di autoregolamentazione dei servizi pubblici essenziali.

Il fermo nazionale è confermato: dalle ore 00:01 del 25 maggio alle ore 24:00 del 29 maggio 2026.

Al Governo si rivolge un appello chiaro: il tempo delle risposte interlocutorie è finito. Servono misure compensative concrete contro l’aumento insostenibile del costo del carburante. L’autotrasporto è un’infrastruttura essenziale per il Paese e per la tenuta dell’economia nazionale: è necessario aprire un confronto serio con chi opera nel rispetto delle regole.

Roma, 20 aprile 2026