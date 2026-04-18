Riapertura condizionata dello Stretto di Hormuz: come l'Iran ha rimesso in discussione la leadership di Trump

Teheran ha annunciato la riapertura controllata dello Stretto di Hormuz, provocando reazioni sui mercati e complicando la strategia di Trump

Il 17 e il 18 aprile 2026 sono stati giorni decisivi per la geopolitica e i mercati energetici: l’Iran ha dichiarato la riapertura del Stretto di Hormuz al traffico commerciale, ma lo ha fatto imponendo condizioni che ne limitano l’efficacia immediata. Il comunicato attribuito al ministro degli Esteri Seyed Abbas Araghchi ha collegato l’apertura al cessate il fuoco in Libano, prevedendo che le navi si coordinino con l’IRGC, transitino su rotte designate e ottengano autorizzazioni per passare.

La realtà operativa è però più complessa: gli Stati Uniti mantengono un blocco navale contro la navigazione iraniana e le operazioni di bonifica dalle mine non sono concluse. Mentre Teheran parla di un nuovo regime marittimo che includerà anche il pagamento di un pedaggio durante il periodo del cessate il fuoco, molte navi commerciali restano titubanti e alcune sono state costrette a invertire la rotta per mancata autorizzazione.

Cosa è cambiato davvero

Dal punto di vista pratico, la dichiarazione iraniana ha generato più attenzione che traffico. È stata segnalata la transitazione di una nave da crociera e pochi altri passaggi isolati, mentre molti mercantili hanno scelto di non rischiare l’attraversamento senza permessi ufficiali. L’Iran ha ribadito che supervisionerà i transiti e che le rotte saranno quelle stabilite dalla sua Marina dell’IRGC, mantenendo così un controllo sostanziale sul passaggio.

Inoltre, l’annuncio è arrivato in un contesto in cui le mine perse in mare rappresentano ancora una minaccia concreta per le unità in movimento.

Limitazioni operative

La condizionalità imposta — coordinamento con l’IRGC, rotte designate, autorizzazioni e pedaggi — significa che non si tratta di una riapertura libera nel senso convenzionale. Le compagnie di navigazione e gli assicuratori sono inclini alla prudenza: fino a quando non sarà chiaro che le ostilità sono cessate in modo stabile, molte navi preferiranno evitare il transito o richiederanno garanzie robuste. Il risultato è che la dichiarazione politica non si traduce automaticamente in un ripristino completo dei flussi commerciali.

Il ruolo del blocco e della sicurezza

Dal lato opposto, il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha confermato che il blocco navale verso le navi iraniane rimane in vigore, creando una situazione di fatto duale: un’apertura annunciata da Teheran e una presenza militare americana ancora impegnata a controllare il Golfo. Questo equilibrio instabile è aggravato dalla necessità di completare le operazioni di bonifica delle mine, una condizione tecnica che pesa più della retorica politica sulla decisione delle compagnie di tornare a operare regolarmente.

Impatto sui mercati e la vittoria mediatica di Teheran

La reazione dei mercati è stata immediata: i future sul WTI sono scesi a poco più di 87 dollari al barile e il Brent con scadenza giugno 2026 è scambiato intorno a 91,35 dollari al barile, con cali percentuali significativi rispetto alle sedute precedenti. Inizialmente alcuni contratti hanno registrato ribassi fino al 13% dopo il primo comunicato, segno che i mercati hanno interpretato l’annuncio come una possibile soluzione allo shock energetico.

Perché la mossa ha funzionato

Oltre ai numeri, ciò che ha sorpreso è stato l’effetto simbolico: per la prima volta dall’inizio del conflitto, l’euforia sui listini è partita da una dichiarazione iraniana e non da annunci americani. Teheran è riuscita a controllare la narrativa, presentandosi come disponibile a sbloccare la situazione ma a condizioni stabilite da sé. Si tratta di una vittoria di immagine che ha dimostrato la capacità dell’Iran di usare con efficacia la diplomazia pubblica e la comunicazione sui social.

Conseguenze politiche e scenari per Washington

La mossa ha messo in difficoltà il presidente Trump, costretto a rincorrere la narrativa e a chiarire che il blocco navale americano rimane. L’opzione più realistica per gli Stati Uniti è trovare una mediazione che consenta il ritorno alla normalità dei traffici, il che potrebbe richiedere l’accettazione formale o informale di alcune condizioni poste da Teheran. In alternativa, un’escalation che porti a un’operazione terrestre su larga scala resterebbe la strada più rischiosa, con impatti politici e diplomatici potenzialmente devastanti.

Possibili sviluppi

Nel breve periodo è probabile che il transito riprenda in modo graduale e condizionato: le compagnie navali e gli assicuratori richiederanno certezze operative e una reale cessazione delle ostilità prima di normalizzare le rotte. Sul piano diplomatico, l’episodio potrebbe spingere Washington a trattative d’emergenza per salvaguardare i mercati energetici e preservare alleanze. In ogni caso, la mossa di Teheran ha mostrato che, anche senza modifiche sostanziali al terreno, una comunicazione strategica può cambiare la percezione globale e alterare gli equilibri politici.