Booking sotto attacco, dati degli utenti rubati: cosa fare e come proteggersi

Booking, rubati i dati degli italiani: cosa fare subito e come capire se sei ...

Booking, rubati i dati degli italiani: cosa fare subito e come capire se sei ...

Allarme su Booking: dati rubati agli utenti e crescente preoccupazione, cosa fare subito per proteggere gli account e verificare eventuali rischi.

Un attacco informatico che coinvolge Booking riaccende l’attenzione sul tema dei dati rubati e sulle conseguenze per gli utenti. In situazioni simili diventa fondamentale capire cosa fare per proteggere le proprie informazioni e ridurre i rischi legati a possibili truffe online.

Attacco hacker Booking: l’annuncio dell’azienda allarma gli utenti

Un recente attacco informatico ha colpito uno dei principali servizi globali di prenotazione viaggi, riaprendo il dibattito sulla protezione delle informazioni online.

Nelle ultime ore, diversi utenti hanno ricevuto comunicazioni ufficiali insieme a messaggi sospetti, a seguito di un possibile accesso non autorizzato ai sistemi della piattaforma. Booking ha segnalato attività anomale che hanno coinvolto alcune prenotazioni, attivando rapidamente le misure di sicurezza e informando i clienti potenzialmente interessati. Tra i dati che potrebbero essere stati esposti figurano nomi, contatti, dettagli di viaggio e conversazioni con le strutture, mentre non risultano compromessi i dati finanziari.

Rimane però sconosciuta l’effettiva portata dell’incidente, poiché non sarebbe stato comunicato il numero totale degli utenti coinvolti. In questo contesto di incertezza, la società ha invitato alla prudenza, ricordando: “Se ha ricevuto e-mail o telefonate sospette, potrebbero provenire da malintenzionati che si fingono rappresentanti della struttura o di Booking.com”.

Booking nel mirino degli hacker, allarme per i dati dei clienti: interviene il Codacons

Uno degli elementi più critici riguarda il metodo utilizzato dai cybercriminali: invece di colpire direttamente la piattaforma, avrebbero sfruttato falle nei sistemi informatici degli hotel partner. Attraverso malware installati nei dispositivi delle strutture, sarebbero riusciti ad accedere ai portali di gestione delle prenotazioni, evidenziando quanto l’intero ecosistema digitale sia vulnerabile anche a causa di singoli punti deboli. I dati sottratti vengono poi impiegati per costruire truffe sofisticate, come lo spear phishing, in cui i messaggi appaiono estremamente credibili perché contengono informazioni reali. Molti utenti avrebbero infatti segnalato comunicazioni fraudolente che simulano problemi di pagamento o richieste di conferma, spingendo a cliccare su link falsi ma molto simili a quelli ufficiali.

L’episodio ha suscitato forti reazioni anche da parte delle associazioni dei consumatori, che hanno definito la situazione “molto grave” e avvertito che i dati sottratti “potrebbero essere usati dai cybercriminali per realizzare truffe a danno dei clienti”. Gli esperti raccomandano quindi massima attenzione: evitare link sospetti, verificare sempre le prenotazioni tramite i canali ufficiali e adottare misure di sicurezza come password robuste e autenticazione a due fattori. Il Codacons si è detto pronto “alla battaglia legale e ad azioni risarcitorie contro Booking per conto di tutti i clienti della nota piattaforma che subiranno danni a seguito dell’hackeraggio dei dati relativi agli utenti“.

Booking sotto attacco, dati degli utenti rubati: cosa fare e come proteggersi

In situazioni di dati rubati, è importante agire con rapidità. Il primo passo è cambiare immediatamente la password dell’account Booking, scegliendone una complessa e mai utilizzata su altri servizi. È consigliabile attivare, quando disponibile, l’autenticazione a due fattori per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza. Bisogna inoltre controllare con attenzione eventuali email o messaggi ricevuti, evitando di cliccare su link sospetti o di inserire dati personali su pagine non ufficiali. Per verificare eventuali anomalie, è utile accedere direttamente al proprio profilo tramite il sito o l’app ufficiale e controllare lo stato delle prenotazioni. Infine, per ridurre i rischi economici, può essere utile utilizzare metodi di pagamento più sicuri come carte virtuali o prepagate e monitorare eventuali movimenti sospetti sul proprio conto.