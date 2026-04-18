I "patrioti europei" a Milano, Bardella e Wilders sul palco con Salvini

I "patrioti europei" a Milano, Bardella e Wilders sul palco con Salvini

Milano, 18 apr. (askanews) – In piazza Duomo a Milano foto di gruppo finale sulle note dei Village people, come abitudine di Donald Trump, per i cosiddetti “patrioti europei”, leader di partiti di destra e estrema destra, che hanno partecipato a una manifestazione della Lega, con lo slogan “Senza paura padroni a casa nostra”.Sul palco con Matteo Salvini, oltre al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, c’erano Geert Wilders (leader PVV, Paesi Bassi) e Jordan Bardella (presidente Rassemblement National, Francia)Martin Helme (presidente EKRE, Estonia), Udo Landbauer (vice governatore della Bassa Austria, FP ), Tom Van Grieken (presidente Vlaams Belang, Fiandre), Afroditi Latinopoulou (presidente Foni Logikis, Grecia).