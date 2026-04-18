Cantiere sul ponte della Ghisolfa: perché il nuovo tracciato ciclabile crea polemiche

Il cantiere sul ponte della Ghisolfa ha riacceso lo scontro tra automobilisti e sostenitori della mobilità ciclabile: cosa cambia e perché i disagi sono temporanei

All’ingresso del sovrappasso noto come ponte della Ghisolfa campeggia un cartello che avverte di un tratto con traffico difficoltoso: è il primo segnale visibile di un cantiere che ormai condiziona la circolazione quotidiana. La città vive giornate in cui si alternano colonne di veicoli, motori esasperati e discussioni sui social; sullo sfondo, la cantierizzazione per la realizzazione di una nuova ciclabile decisa dall’amministrazione comunale.

La protesta non arriva solo dagli automobilisti: anche alcuni utenti delle due ruote criticano il progetto in corso, giudicandolo potenzialmente pericoloso in alcune soluzioni tecniche. Il confronto tra chi segnala disagi immediati e chi invoca benefici a medio-lungo termine è al centro del dibattito pubblico, con la necessità di distinguere tra ostacolo temporaneo dovuto al cantiere e obiettivi strutturali legati alla sicurezza e alla mobilità sostenibile.

Una strada pensata per le auto: perché intervenire

Il cavalcavia in questione fu concepito in un’epoca in cui le priorità erano diverse e lo spazio pubblico fu disegnato prevalentemente per automobili. In un’area caratterizzata da fasci di binari e vecchi scali ferroviari, il sovrappasso rappresenta l’unico collegamento diretto tra due parti della città, ma manca di soluzioni adeguate per pedoni e ciclisti.

Per anni i residenti e gli attivisti hanno richiesto interventi: episodi drammatici, come l’investimento avvenuto nel 2026 che ha gravemente ferito la ciclista Beatrice Macrì, hanno accelerato la volontà di modificare la sezione stradale per incrementare la sicurezza degli utenti vulnerabili.

Le ragioni tecniche e sociali dell’intervento

La trasformazione mira a correggere una configurazione che per decenni ha privilegiato il traffico motorizzato a scapito di altri utenti della strada. Il progetto è nato anche dalle pressioni di famiglie e pendolari che hanno realizzato percorsi provvisori o segnalazioni per evidenziare i pericoli: azioni collaterali hanno mostrato quanto fosse percepita l’urgenza di un cambiamento. L’intervento non è solo urbanistico ma ha una forte dimensione sociale perché cerca di redistribuire lo spazio pubblico in favore di una mobilità più variegata e sicura.

Che ruolo hanno i cantieri nel creare code?

È inevitabile che un cantiere riduca temporaneamente la capacità di una carreggiata e generi rallentamenti: la presenza di operai, macchinari e delimitazioni impone una diversa gestione del flusso veicolare. Tuttavia, attribuire al cantiere la causa ultima di ogni ingorgo sarebbe fuorviante: il fenomeno della congestione si manifesta quando troppe auto tentano di usare la stessa arteria, indipendentemente dalle condizioni temporanee. In altre parole, il restringimento peggiora una situazione esistente, ma non è il motore originario delle file.

Abitudini consolidate e possibili alternative

Gran parte degli incolonnamenti è legata a scelte quotidiane dei cittadini: spostamenti che potrebbero essere compiuti con mezzi pubblici, bici o a piedi contribuiscono alla saturazione delle strade. Alcune iniziative giornalistiche hanno suggerito di chiedere agli automobilisti la destinazione e la provenienza per capire quante di quelle percorrenze siano effettivamente necessarie. L’obiettivo dell’intervento non è punire l’uso dell’auto, ma offrire percorsi alternativi che rendano realistico il passaggio a soluzioni meno impattanti per il sistema urbano.

Percezione pubblica, politica e futuro della città

La reazione negativa di una parte della cittadinanza riflette una visione ancora ancorata a modelli del passato, secondo cui lo spazio pubblico dovrebbe restare dedicato principalmente alle automobili. Questa mentalità, se prevalente, può costare caro alla città in termini di qualità della vita, attrattività e competitività economica. La realizzazione di una ciclabile è vista quindi anche come un segnale di modernizzazione, mentre la resistenza appare come un freno che rischia di isolare Milano rispetto agli standard internazionali di mobilità sostenibile.

Cosa serve per superare le tensioni

Per ridurre la contrapposizione servono comunicazione chiara, cantieri organizzati e soluzioni temporanee per limitare i disagi: percorsi alternativi, segnaletica efficace e dialogo con i residenti possono fare la differenza. Nel medio termine, se l’intervento raggiungerà gli obiettivi di sicurezza e uso condiviso dello spazio, i benefici saranno evidenti per pedoni, ciclisti e automobilisti. È una sfida di equilibrio tra il fastidio immediato e un orizzonte in cui la città diventa più sicura e vivibile grazie a scelte d’infrastruttura più inclusive.