Caro vita e caro energia, Conte attribuisce il peso dei problemi ai fallimenti del governo Meloni

Giuseppe Conte contesta le scelte del governo Meloni, denunciando una riforma graduale che avrebbe ricadute sul costo della vita e dell'energia per i cittadini

Il 17 aprile 2026 il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha espresso una dura critica nei confronti dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, sostenendo che una serie di errori politici abbia ripercussioni dirette sulle tasche degli italiani. Nella dichiarazione rilasciata a margine di un incontro alla Camera, Conte ha ricondotto il caro vita e il caro energia a un quadro più ampio di politiche fallimentari, indicando come questi aumenti non siano eventi isolati ma conseguenze di scelte governative.

La valutazione del leader del M5s si concentra non solo sugli effetti economici visibili ai cittadini, ma anche sulle trasformazioni istituzionali e normative che, secondo lui, caratterizzano la maggioranza. In questo contesto Conte parla di una restaurazione che procede «a passo» e che coinvolge norme chiave in materia di giustizia e controllo, accompagnata da scelte ministeriali che alimentano il dibattito pubblico sull’equilibrio tra sicurezza e libertà.

Le accuse principali mosse al governo

Nella ricostruzione politica di Conte emergono alcuni temi ricorrenti: la gestione della sicurezza, la politica estera e le riforme istituzionali. Secondo il presidente del M5s, queste aree testimoniano una serie di errori che si sommano e finiscono per tradursi in costi reali per le famiglie, soprattutto attraverso l’innalzamento del costo della vita e dell’energia.

L’argomentazione sposta l’attenzione dalle singole iniziative amministrative alle conseguenze concrete, collegando misure di governo a effetti economici quotidiani.

Casi e norme citate

Tra gli aspetti richiamati da Conte compaiono la revisione di norme come lo Spazzacorrotti, le modifiche sulle intercettazioni e interventi normativi riferiti alla fase di interrogatorio. L’ex presidente sottolinea come si stia procedendo a modifiche che, a suo giudizio, intaccano strumenti utili al contrasto della corruzione e alla funzionalità delle indagini. Inoltre è stata richiamata l’attenzione su un passo di un libro scritto da un ministro, che avrebbe sostenuto come l’uso del trojan per episodi di corruzione minori sia sproporzionato, facendo discutere sull’efficacia degli strumenti investigativi.

La dinamica della cosiddetta restaurazione

Conte descrive la trasformazione politica interna alla maggioranza come un processo graduale e organico, in cui ogni intervento normativo apre la strada al successivo. L’idea di restaurazione viene proposta come una strategia che non avviene in un colpo solo, ma passo dopo passo: prima si interviene su determinate norme, poi su altre aree chiave, fino a incidere su organi di controllo come la Corte dei conti. Questa lettura mette in evidenza la preoccupazione per un disegno complessivo più che per singole misure spot.

Conseguenze pratiche e contraddizioni

Tra le criticità segnalate c’è il rischio che riforme pensate per tutelare categorie dirigenti finiscano per produrre risultati opposti: Conte cita il caso dell’interrogatorio prima dell’arresto, ritenuto una norma pensata per figure di vertice ma che, secondo lui, ha portato a situazioni paradossali dove reati come spaccio o borseggio hanno avuto risvolti operativi negativi. In questo quadro la preoccupazione principale è che i cittadini paghino il conto, sia sotto forma di maggiore insicurezza sia con l’aumento dei prezzi di beni e servizi essenziali.

Implicazioni politiche e sociali

La lettura di Conte non si limita alla critica tecnica: punta a spostare il dibattito sul piano politico, sostenendo che la direzione intrapresa abbia ricadute sul consenso e sulla fiducia. Secondo il presidente del M5s, segnalare la connessione tra riforme istituzionali e aumento del caro vita è un modo per riportare al centro la condizione delle famiglie e il ruolo dello Stato nella protezione del benessere collettivo. Le riforme della Corte dei conti e altre modifiche normative diventano così elementi di confronto nella competizione politica.

In chiusura, il messaggio di Conte rilancia la necessità di un dibattito pubblico che metta in relazione scelte istituzionali e impatto economico sulla popolazione. La denuncia del 17 aprile 2026 funge da premessa per un confronto più ampio sui contenuti delle riforme e sulle priorità di governo, evidenziando come il tema del costo della vita e dell’energia rimanga al centro delle preoccupazioni dei cittadini e dei partiti dell’opposizione.