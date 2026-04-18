Peter Magyar, da insider a nuova guida dell’Ungheria

Peter Magyar è stato definito un Davide capace di sconfiggere Golia l’uomo capace di porre fine dopo 16 anni all’era Orban, vincendo le elezioni politiche in Ungheria. Da giovane avvocato a esponente Fidesz fino leader di opposizione che ora promette di far cambiare il vento nel Paese.
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