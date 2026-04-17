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Psoriasi per 1,5 mln italiani, oltre 750 visite gratuite nell’Open day nazionale

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In Italia più di 1 milione e mezzo di persone sono colpite dalla psoriasi, una patologia dermatologica cronica che incide profondamente sulla vita quotidiana. Per accendere i riflettori sulla psoriasi e promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza della corretta gestione della malattia, F...

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In Italia più di 1 milione e mezzo di persone sono colpite dalla psoriasi, una patologia dermatologica cronica che incide profondamente sulla vita quotidiana. Per accendere i riflettori sulla psoriasi e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della corretta gestione della malattia, Fondazione Onda Ets ha promosso, lo scorso 11 marzo, l'(H) Open day sulla psoriasi.

I principali dati della campagna sono stati illustrati a Roma: 97 strutture sanitarie coinvolte in tutta Italia, più di 750 visite e consulenze dermatologiche erogate, e numerose iniziative informative dedicate ai cittadini. La campagna, promossa da Fondazione Onda Ets, ha offerto non solo prestazioni cliniche, ma anche momenti di informazione e sensibilizzazione, tra cui dirette sui social e info point gestiti da personale specializzato.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Sidemast (Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse), con il patrocinio di Apiafco (Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza) e grazie al contributo non condizionante di Bristol Myers Squibb.

https://www.youtube.com/watch?v=Rgw7kdBkwLc